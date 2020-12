Boom di accessi nell’App IO per ottenere i rimborsi del 10 per cento sui pagamenti elettronici per lo shopping di Natale. Il programma, per cui è obbligatorio registrarsi all’app, partirà domani, ma oggi è stato possibile inserire le carte di credito nella sezione “Portafoglio”. Nelle prime ore di oggi, comunica Palazzo Chigi, sull’App IO ci sono state mezzo milione di nuove richieste di aggiunta di una carta, con picchi di circa seimila accessi al secondo. Al momento, sono già circa 1 milione gli utenti che hanno caricato un metodo di pagamento e stanno attivando il Cashback, per il governo «sono numeri impressionanti».

Gli imponenti flussi di traffico «stanno causando alcuni problemi che si risolveranno a breve».

Come funziona

Questa mattina il governo ha comunicato che il cashback varrà anche dal benzinaio. Il meccanismo di rimborso sui pagamenti elettronici lanciato nei giorni scorsi con il nome di “Extra cashback di Natale” andrà dall’8 al 31 dicembre 2020 e sarà valido in presenza di almeno 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay, e, come detto, si potrà ottenere il 10 per cento di rimborso, per un massimo di 15 euro a transazione, fino a un totale di 150 euro sulle spese fino al 31 dicembre.

I rimborsi di dicembre verranno accreditati tramite bonifico nei primi mesi del 2021 e la registrazione delle carte parte da oggi, 7 dicembre. Per aderire è necessario registrarsi al programma cashback: servono l’identità digitale Spid o la carta di identità elettronica, sarà obbligatorio avere l'App IO della pubblica amministrazione, inserire gli estremi identificativi di uno o più carte di credito, carte di debito, PagoBancomat o attivare il Cashback sull’account Satispay.

Infine, bisogna inserire l'Iban del conto su cui ricevere i rimborsi. La registrazione permette di maturare l’Extra Cashback di Natale. Per chi ha già installato l’App Io, servirà aggiornarla.

Sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti ad eccezione di quelli effettuati online, quelli necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali; le operazioni eseguite presso gli sportelli Atm (ad esempio le ricariche telefoniche); i bonifici Sdd per gli addebiti diretti su conto corrente; le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.

Il cashback da gennaio

A partire dal 1 gennaio 2021 si inizierà a maturare il Cashback, ovvero un rimborso del 10 per cento per coloro che abbiano realizzato almeno 50 transazioni con strumenti di pagamento elettronici su base semestrale sino a una soglia massima complessiva di 1.500 euro per semestre, quindi per ottenere un rimborso di 150 euro. I partecipanti potranno concorrere per il Super Cashback, ovvero un premio di 1500 euro a semestre.

