Il fallimento della trattativa con Baku Steel e l’annuncio di una nuova gara per la cessione dello stabilimento aprono scenari complessi sul futuro dell’acciaieria tarantina, con il rischio concreto di una “mini Ilva” che ridimensionerebbe drasticamente la capacità produttiva e l’occupazione.

Domani il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso guiderà un incontro cruciale a Roma con la Regione Puglia e gli enti locali per definire l’Accordo di programma interistituzionale sulla decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto.

L’appuntamento si preannuncia decisivo per il futuro del polo siderurgico, tra le incertezze legate alle dimissioni del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, e le nubi all’orizzonte rappresentate dai dazi statunitensi sull’acciaio.

Tra il ridimensionamento e i dazi

La trattativa fallita con gli azeri di Baku Steel, che avevano presentato un’offerta condizionata e poi ritirata dopo l’incendio all’altoforno 1 di maggio, ha spinto il governo a riaprire la gara per la cessione degli asset dal 1° agosto. L’obiettivo è individuare un partner industriale entro ottobre, con chiusura definitiva prevista per inizio 2026, previa valutazione Antitrust e golden power.

Tuttavia, il rischio di una “mini Ilva” è sempre più concreto: senza un piano industriale solido e investimenti massicci, la produzione potrebbe ridursi a 4-6 milioni di tonnellate annue, contro gli 8 milioni di capacità teorica, portando a una frammentazione degli impianti e a migliaia di esuberi tra i 10.000 dipendenti attuali, di cui 3.000 già in cassa integrazione. A complicare il quadro, i dazi Usa-Ue sull’acciaio, negoziati per contenere le esportazioni cinesi, potrebbero ridurre la domanda europea, penalizzando ulteriormente Taranto.

Decarbonizzazione sotto pressione

Il piano di decarbonizzazione presentato dal governo punta a trasformare l’ex Ilva in un modello di siderurgia green, con l’obiettivo di produrre 8 milioni di tonnellate di acciaio annue attraverso quattro forni elettrici (tre a Taranto, uno a Genova) e impianti di preriduzione (Dri) per l’alimentazione a gas. Il primo forno elettrico è previsto a Taranto entro il 2029, con una transizione completa entro il 2033.

Tuttavia, la proposta si scontra con resistenze locali, in particolare sull’installazione di una nave rigassificatrice per garantire i 5,1 miliardi di metri cubi di gas necessari annualmente. Gli enti locali, guidati dalla Regione Puglia e dal governatore Michele Emiliano, chiedono garanzie su salute e ambiente, opponendosi alla rigassificatrice per timori legati all’impatto ambientale e sanitario. Le recenti dimissioni del sindaco Bitetti hanno complicato ulteriormente il dialogo.

Bitetti, eletto a giugno con una coalizione di centrosinistra, si è dichiarato in “inagibilità politica” di fronte alle proteste contro l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), approvata con 470 prescrizioni nonostante il parere contrario degli enti territoriali. L’Aia, temporanea e in fase di revisione, è cruciale per evitare lo spegnimento dell’impianto: una sentenza negativa del Tribunale di Milano potrebbe decretare la chiusura dello stabilimento per violazioni ambientali, come evidenziato dalla diffida Ue di maggio 2025.

L’alternativa: una Gigafactory per Taranto

In questo contesto di incertezza, Tesla Owners Italia, che rappresenta gli utilizzatori di veicoli elettrici della casa automobilistica di Elon Musk, ha rilanciato la proposta di riconvertire l’ex Ilva in una gigafactory a zero emissioni per la produzione di veicoli elettrici, batterie e componentistica. L’associazione, che già nel 2021 aveva portato l’iniziativa “Tesla 4 Taranto” davanti allo stabilimento, denuncia il piano governativo come un «doppiogiochismo ambientale» che prolunga l’uso di fonti fossili fino al 2038, in contrasto con gli impegni climatici europei. «Non è un’utopia, è coerenza industriale», afferma l’associazione, chiedendo il ritiro dell’Aia e l’apertura di un tavolo nazionale per una riconversione sostenibile.

«No a soluzioni parziali»

I sindacati hanno espresso solidarietà a Bitetti e alla cittadinanza, chiedendo il ripristino del dialogo democratico. Fim, Fiom e Uilm, in un comunicato congiunto, sottolineano la necessità di un piano che garantisca risanamento ambientale, decarbonizzazione e occupazione, opponendosi al trasferimento degli impianti Dri altrove, come a Gioia Tauro, che metterebbe a rischio centinaia di posti di lavoro.

«Senza un piano industriale chiaro e risorse adeguate, si rischia il fallimento», avvertono, rilanciando l’ipotesi di una nazionalizzazione temporanea per stabilizzare lo stabilimento e attrarre investitori privati.

Un nuovo incontro con il governo è fissato per il 1° agosto a Palazzo Chigi, dove le sigle ribadiranno la necessità di un intervento pubblico diretto. Ma senza un accordo tra governo ed enti locali il rischio è quello di un’ulteriore paralisi, con conseguenze potenzialmente irreparabili per l’occupazione e l’industria siderurgica italiana.

