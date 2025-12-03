l’inchiesta sulla scalata mps a mediobanca-generali

Scalata Mps a Mediobanca, il ruolo delle casse previdenziali e i legami di Enasarco ed Enpam con il governo

Stefano Vergine
03 dicembre 2025 • 07:00

La procura di Milano ha messo sotto la lente anche gli acquisti di titoli di Mediobanca effettuati da alcune casse previdenziali vigilate dal governo. Il ruolo del capo di gabinetto di Palazzo Chigi in Enasarco. E la proroga del capo della cassa dei medici

Nell’inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca-Generali non c’è solo l’accusa di un accordo segreto tra Francesco Gaetano Caltagirone, gli eredi Del Vecchio e i vertici della banca senese. La procura di Milano ha messo sotto la lente anche gli acquisti di titoli di Mediobanca effettuati da alcune casse previdenziali vigilate dal governo. Acquisti avvenuti prima dell’offerta pubblica di scambio con cui, infine, la Mps controllata dal governo e partecipata da Caltagirone e dalla Delfin dei Del V

Giornalista freelance, specializzato in inchieste di taglio economico-finanziario, fa parte del consorzio internazionale EIC. I suoi lavori sono pubblicati da media italiani ed internazionali tra cui Bbc, Rai, Rsi.