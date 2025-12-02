Indagini, rischio opa e liti tra i Del Vecchio. Perché la partita su Generali si è riaperta

La Consob potrebbe obbligare Caltagirone & co a lanciare una clamorosa offerta da oltre 30 miliardi sul gruppo assicurativo. Sullo sfondo lo scontro tra gli eredi del fondatore di Luxottica che rimette in discussione anche la quota nel Leone di Trieste
L’obiettivo era chiaro fin da principio: le Generali. E il percorso pure: dal Monte dei Paschi a Mediobanca per poi prendere il controllo del gruppo assicurativo. Ultima tappa a Trieste, quindi, per quella che Luigi Lovaglio, il manager a capo di Mps, aveva ribattezzato la «fase due», come si legge nella trascrizione di un colloquio, intercettato dalla Guardia di Finanza, tra il banchiere e Francesco Gaetano Caltagirone. Ancora pochi giorni fa il traguardo sembrava davvero a portata di mano. Esp