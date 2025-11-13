Economia

La Generazione Z è pronta al salto tecnologico. Le imprese molto meno

L'intelligenza artificiale giocherà un ruolo importante nei prossimi anni anche nelle scuole
Daniele Erler
13 novembre 2025 • 06:00

Il mercato tecnologico nazionale punta ai 93 miliardi entro il 2028, ma solo l’8 per cento delle aziende oggi usa l’intelligenza artificiale. I nativi digitali sono pronti a guidare il cambiamento, ma non sempre i manager stanno al passo. Così c’è chi prova a rivoluzionare le risorse umane utilizzando il metaverso

L’ecosistema tecnologico italiano è in costante espansione. Secondo un rapporto promosso da Anitec-Assinform, l’associazione che riunisce le aziende che si occupano di alta tecnologia in Italia, il mercato digitale nazionale ha già raggiunto un valore di 81,6 miliardi di euro nel 2024, con proiezioni che puntano a 93 miliardi entro il 2028. Solo che questa crescita non riguarda tutti allo stesso modo: mentre l’intelligenza artificiale fa da traino nel mercato dell’innovazione, appena l’8,2 per c

Daniele Erler

Giornalista freelance trentino, collabora con Domani, dopo essere stato in redazione per quattro anni. In passato si è laureato in storia e ha fatto la scuola di giornalismo a Urbino. Ha scritto per giornali locali, per la Stampa e per il Fatto Quotidiano. Si occupa di digitale, tecnologia ed esteri, ma non solo. Si può contattare via mail o su instagram. Ha una newsletter su Substack