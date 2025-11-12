Irpef a misura di ricchi, con la destra cresce la disuguaglianza

I tagli d’imposta varati finora hanno solo aumentato le disparità. Lo conferma la misurazione più recente del coefficiente di Gini. Con buona pace della retorica della presidente del Consiglio che di anno in anno millanta una legge di Bilancio cucita su misura delle famiglie più povere
Davvero l’Irpef riveduta e corretta dal governo Meloni finisce per favorire i più ricchi? Davvero la manovra del centrodestra amplifica le disuguaglianze? Nel tentativo di arginare l’onda montante delle polemiche sull’equità delle misure fiscali della legge di Bilancio, il viceministro Maurizio Leo se l’è presa con l’Istat. L’analisi dell’istituto di statistica «è inconferente», ha dichiarato il regista della politica fiscale governativa intervistato martedì 11 novembre dal Sole 24 Ore. In sosta