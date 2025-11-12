il viceministro Leo contro l’Istat

Irpef a misura di ricchi, con la destra cresce la disuguaglianza

Vittorio Malagutti
12 novembre 2025 • 07:00

I tagli d’imposta varati finora hanno solo aumentato le disparità. Lo conferma la misurazione più recente del coefficiente di Gini. Con buona pace della retorica della presidente del Consiglio che di anno in anno millanta una legge di Bilancio cucita su misura delle famiglie più povere

Davvero l’Irpef riveduta e corretta dal governo Meloni finisce per favorire i più ricchi? Davvero la manovra del centrodestra amplifica le disuguaglianze? Nel tentativo di arginare l’onda montante delle polemiche sull’equità delle misure fiscali della legge di Bilancio, il viceministro Maurizio Leo se l’è presa con l’Istat. L’analisi dell’istituto di statistica «è inconferente», ha dichiarato il regista della politica fiscale governativa intervistato martedì 11 novembre dal Sole 24 Ore. In sosta

Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.