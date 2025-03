L’emergenza stipendi bassi non è rimandabile ma sindacati e aziende non dialogano. In tutto questo il governo non fa nulla per favorire il rilancio della contrattazione

L’Istat ha pubblicato mercoledì il rapporto sulle Condizioni di vita e reddito delle famiglie italiane, relativo agli anni 2022 e 2023. Il dato preoccupante è che il 23,1 per cento della popolazione (circa 13 milioni e 525mila persone) è a rischio di povertà o esclusione sociale, un dato in aumento rispetto all’anno precedente (era il 22,8 per cento).

I redditi calano

Riporta l’Istat che nel 2022 il reddito netto medio delle famiglie italiane si è attestato a 35.995 euro, pari a circa 3.000 euro al mese. Nonostante una crescita nominale del 6,5 per cento anno su anno, l’impennata dell’inflazione ha determinato una contrazione del reddito reale, con un calo complessivo del 2,1 per cento.

Se allarghiamo lo sguardo ad un orizzonte temporale più ampio la fotografia peggiora ulteriormente: rispetto al 2007, anno precedente la grande crisi economica, il reddito reale delle famiglie italiane ha subito un calo del 7 per cento. Dati che si aggiungono a quelli diffusi dall’Ocse e dall’Ilo negli ultimi giorni, che certificano come la capacità di consumo degli italiani non solo non è andata crescendo, come invece successo in paesi a noi vicini, ma è diminuita nettamente.

La perdita è decisamente più ampia per i redditi da lavoro autonomo (meno 20 per cento in termini reali rispetto ai livelli del 2007) rispetto ai redditi da lavoro dipendente (meno 11 per cento), e ciò è coerente con la grande contrazione del numero di partite Iva osservata in questa finestra temporale (e in parte anche desiderata dal legislatore per ridurre certi spazi di precarietà).

Interessante anche come i redditi da capitale mostrino una perdita complessiva del 22 per cento, che l’Istat attribuisce in gran parte alla dinamica negativa degli affitti figurativi (meno 26 per cento in termini reali dal 2007): se è vero che il mercato immobiliare è in ebollizione in alcune aree urbane del paese (che fanno grande notizia) nel complesso dell’Italia il mattone è un asset che sta perdendo valore.

Il sostegno pubblico tiene

Mentre dunque i redditi calano, tiene invece il ruolo del sostegno pubblico. Le pensioni e gli altri trasferimenti pubblici sono infatti l’unica fonte di entrate per le famiglie che è cresciuta anche in termini reali dal 2007 oggi, e precisamente del 5 per cento.

Il welfare pubblico rimane quindi l’unico pilastro a resistere contro le crisi economiche inflazionistiche: se ciò è positivo perché fornisce una tutela sicura ai cittadini più svantaggiati, non possiamo immaginare che il futuro dell’Italia possa essere fondato solo sul welfare pubblico prescindendo dalla crescita economica e quindi dal valore prodotto dal nostro sistema paese e dai suoi salari.

Accanto alle pensioni, nel 2022 il reddito di cittadinanza ha continuato a rappresentare la misura strutturale più rilevante di contrasto alla povertà. Se nel 2019 le famiglie beneficiarie del RdC erano 970mila, pari al 4 per cento del totale, nel 2022 il numero è arrivato a 1,65 milioni di unità (6 per cento del totale) e benefici medi annui pari a 5.232 euro.

A livello di spesa complessiva, nel 2022 si registrano 8,7 miliardi di euro in trasferimenti erogati sotto questa voce, valore in leggera crescita rispetto all’anno precedente. Come sottolineato dall’Istat non si può dimenticare che nel 2022 è entrato definitivamente in vigore il nuovo Assegno unico universale per i figli (Auuf), che è stato erogato a circa 7,8 milioni i titolari, con importi annui pari a circa 1.930 euro, per un ammontare totale di 15,1 miliardi di euro di spesa per lo stato.

L’Auuf si conferma una riforma radicale anche nei numeri forniti dall’Istituto: rispetto al 2021, anno precedente la riforma, si stima un saldo netto di circa 1,7 milioni di famiglie beneficiarie in più, un aumento del 31 per cento.

Come segnala l’Istat, alcune forme di sostegno pubblico si sono invece ridotte nel 2022, ma per dei buoni motivi. Il ritorno alla normalità post-pandemica e la ripresa dell’economia hanno permesso di archiviare le principali misure straordinarie di sostegno al reddito introdotte durante l’emergenza sanitaria (come il reddito di emergenza, il bonus baby-sitting e le integrazioni salariali legate al Covid). Ciò ha comportato una riduzione della spesa pubblica per la protezione dell’occupazione di circa 7,4 miliardi di euro.

Uno sguardo in avanti

I dati forniti dall’Istat per la maggior parte si riferiscono al periodo precedente le riforme volute dall’attuale maggioranza (come ad esempio quella del RdC). Ci sono però degli spunti importanti che emergono per il governo rispetto alla direzione da dare agli interventi dei prossimi mesi. Alla luce del calo dei redditi nuovamente certificato dall’Istat, l’emergenza salari non è più rimandabile, come già sottolineato da più voci nel dibattito pubblico.

La partita chiama in causa ovviamente sindacati e parti datoriali, ma anche le istituzioni pubbliche possono svolgere un ruolo nel rivitalizzare la contrattazione collettiva. Forme di partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali (in discussione in parlamento in queste settimane) vanno nella giusta direzione, ma il vero toro che il governo dovrebbe avere il coraggio di prendere per le corna è quello di una legge sulla rappresentanza.

Dall’altro lato i dati dell’Istat ricordano l’importanza del sostegno pubblico nel tutelare i contribuenti in Italia dalle situazioni di povertà e disagio economico-sociale: proprio su questi numeri sarà necessario monitorare nei prossimi mesi il governo alla luce delle scelte di restringimento del perimetro del supporto pubblico fatte negli ultimi mesi.

