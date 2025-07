La vendita in due parti dell’azienda di camion e bus segue le cessioni di Magneti Marelli, Comau, Teksid e di quote della Ferrari. Parte del ricavato risalirà alla holding olandese della famiglia, parte a finanziare nuove acquisizioni. L’acquirente indiano Tata dà garanzie, ma solo per due anni

A poco più di vent’anni dagli allarmi lanciati dalla famiglia Agnelli contro un possibile spezzatino di Fiat, lo spezzatino continua, gestito dalla famiglia stessa. L’annuncio della vendita di due pezzi di Iveco, uno al colosso della difesa Leonardo, uno al gruppo indiano Tata, segue le cessioni di Magneti Marelli, Comau, Teksid e di una parte della quota nella Ferrari.

Del vecchio impero Fiat restano alla holding quotata Exor (controllata al 55 per cento dalla famiglia tramite finanziaria olandese Giovanni Agnelli B.V.) il 20 per cento di Ferrari, il 27 per cento delle macchine agricole di Cnh e il 15 per cento di Stellantis.

Se in Ferrari gli Agnelli guidati da John Elkann comandano ancora da soli, in Stellantis sono in condominio con lo stato francese e la famiglia Peugeot. Per dirla in un altro modo, le decisioni strategiche sulla presenza industriale in Italia sono ormai emigrate all’estero per circa 55mila dipendenti nel nostro paese: i circa 34mila di Stellantis (in calo di 2.500 nel 2024), i 14.650 di Iveco, i 6mila residui di Marelli.

La vendita di Iveco

Ieri i sindacati hanno lanciato allarmi per Iveco, consueti e mai ascoltati; al governo interessano soprattutto le attività di Iveco nel settore difesa, che vanno infatti alla Leonardo per 1,7 miliardi di euro. Il destino di camion e autobus può seguire quello delle auto e della componentistica, ovvero l’estero.

Per i robot industriali di Comau l’esecutivo ha esercitato il golden power con alcune prescrizioni, ma il controllo è stato comunque ceduto al fondo One Equity. Nel caso di Iveco, Tata si impegna a mantenere la sede a Torino, non effettuare alcuna ristrutturazione significativa, non chiudere alcun impianto. Il tutto per due anni, poi si vedrà.

Vero è che Tata è un azionista industriale con un business complementare rispetto a Iveco, ma il precedente di Marelli non è incoraggiante: l’azienda rischia il fallimento dopo anni di tagli agli investimenti e dopo la disastrosa gestione del fondo KKR cui Stellantis l’aveva ceduta nel 2019.

Per le residue attività industriali dell’ex Fiat in Italia c’è un altro rischio a breve termine: la crisi di Stellantis, sfociata proprio in questi giorni in una semestrale in rosso e nell’annuncio del nuovo amministratore delegato Antonio Filosa di «decisioni difficili» da prendere nei prossimi mesi per invertire la rotta.

L’operazione Iveco ha per gli Agnelli una valenza tripla: migliorare la posizione finanziaria, far risalire fondi verso la finanziaria di famiglia, ridurre il peso delle attività ex Fiat (e implicitamente dell’Italia) sul portafoglio. Dal punto di vista finanziario, Iveco ”girerà” immediatamente l’incasso per la cessione della divisione difesa ai propri soci con un dividendo straordinario: a Exor andranno circa 460 milioni di euro. Dall’Opa di Tata sul resto di Iveco (3,8 miliardi) Exor incasserà un altro miliardo.

Accumuli ed esborsi

Il totale di circa 1,5 miliardi non è l’unico introito che arriva quest’anno a Exor dalle attività ex Fiat: Ben più cospicuo – 3 miliardi di euro – è stato il ricavo dalla vendita a investitori istituzionali di una parte (4 per cento) della quota in Ferrari. Exor mantiene dopo l’operazione circa il 20 per cento dell’azienda di Maranello, ma ha il 30 per cento dei diritti di voto, quota che gli garantisce il controllo.

Per far risalire i fondi alla finanziaria di famiglia, Exor ha già effettuato nel 2025 un riacquisto di azioni dai soci per 1 miliardo di euro, di cui 570 milioni sono andati alla Giovanni Agnelli B.V. La posizione finanziaria netta dopo queste operazioni dovrebbe quindi restare negativa, sia pure a un livello molto inferiore ai 4 miliardi di fine 2024. A fine 2024 le attività ex Fiat pesavano ancora per oltre i due terzi del portafoglio di Exor, il grosso del quale (43 per cento) era rappresentato dalla partecipazione in Ferrari.

L’unica partecipazione rilevante “non Fiat” è la quota di poco meno del 20 per cento nell’olandese Philips. Exor ha preannunciato l’intenzione di acquisire una quota del 15-20 per cento in un’altra grande società nei settori medicale, tecnologia o lusso. L’esborso previsto è attorno a un paio di miliardi di euro.

Exor non intende però aumentare l’indebitamento netto oltre il 15 per cento del valore del patrimonio (circa 6 miliardi di euro), e il flusso di dividendi da Stellantis, consistente fino a quest’anno, è destinato a inaridirsi per le difficoltà del gruppo auto. È quindi possibile che i futuri investimenti, sia in azioni proprie che in nuove aziende, debbano essere finanziati da nuove cessioni. Quali? Exor non ha mai dichiarato ufficialmente incedibile nessuna delle partecipazioni.

