Il board della Banca centrale europea (Bce) ha decido di proseguire nella strada del rialzo dei tassi, aumentando il costo del denaro di mezzo punto, considerando che i prezzi non stanno scendendo al ritmo desiderato, al di là di beni energetici e alimentari. «L’inflazione», secondo il consiglio direttivo di Francoforte, resterà alta a lungo». Mentre sulle tensioni sul settore bancario, il comunicato diffuso spiega che il board è pronto a intervenire ove necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro». La banca centrale ha anche dichiarato che le banche europee sono poco esposte a Credit suisse, che intanto sta limando il rialzo dovuto alla garanzia di nuova liquidità da parte della banca centrale svizzera.

Sylvain Broyer, Chief Economist EMEA di S&P Global Ratings ha fatto notare che «quando l'inflazione, al netto delle componenti volatili dell'energia e degli alimenti, è più che doppia rispetto al target», quello che ha fatto la Bce è quello che ci si aspetta da una banca centrale. Mentre «le potenziali fragilità del sistema bancario dovrebbero essere affrontate con strumenti di politica monetaria diversi dai tassi di interesse.

Le critiche di Tajani e le parole di Lagarde

Nel frattempo a Roma il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito le critiche del governo alla banca centrale: «Secondo me l'Ue della moneta, mi riferisco alla Bce, non si sta muovendo nella giusta direzione, anche se oggi c'è stato un inizio di ripensamento. A nostro giudizio non è un buon modo di affrontare l'inflazione».

Il ripensamento si riferisce al fatto che la Bce ha cancellato dal suo comunicato ogni riferimento a futuri rialzi. La presidente Christine Lagarde in conferenza stampa ha dichiarato che «Non è possibile in questo momento determinare su quale sentiero andremo avanti» in merito ai tassi. Tornando, con l’ennesima gincane, alla linea precedente all’ultima conferenza stampa: decideremo in base ai dati. La decisione di oggi comunque non è stata presa all’unanimità, secondo le indiscrezioni ci sono stati 3- 4 voti contrari.

