Crescono i prezzi della bolletta dell’elettricità e del gas per milioni di famiglie: l’Autorità per l’energia (Arera) ha aggiornato il prezzo dell’elettricità e del gas dal primo ottobre per i clienti serviti in maggior tutela. Quasi quindici milioni di famiglie avranno un aumento del 15,6 per cento nella bolletta elettrica, circa nove milioni vedranno crescere dell’11,4 per cento per quella del gas. L’aumento deriva dalla crescita dei prezzi all’ingrosso dell’energia, spinti dalla ripresa dei consumi dopo il lockdown.

L’aumento da una parte conferma la ripartenza dell'economia in Italia e in Europa e riavvicina i prezzi a quelli pre-Covid, ma arriva in un momento di forte crisi economica e di calo di redditi dei consumatori. Nel periodo delle chiusure i prezzi delle bollette sono scesi fortemente, i fornitori di energia tuttavia hanno lamentato un aumento della morosità.

Nonostante l’aumento dell’ultimo trimestre l’Autorità dice che nel 2020 le famiglie registreranno un risparmio complessivo di circa 207 euro all’anno rispetto al 2019. Nel dettaglio, per l'elettricità la spesa nel 2020 sarà di circa 485 euro, con un calo del 13,2 per cento rispetto al 2019, corrispondente a un risparmio di circa 74 euro all’anno. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 975 euro, con una diminuzione del 12 per cento rispetto ai 12 mesi dell'anno precedente, per un risparmio di circa 133 euro all’anno.

La situazione resta comunque delicata e il presidente Stefano Besseghini indica al governo la strada per abbassare il costo complessivo per gli utenti: intervenire sugli oneri di sistema, ovvero la componente della bolletta con cui vengono pagati anche gli incentivi alle fonti rinnovabili. «Si sta verificando il prevedibile rialzo dei prezzi in tutta Europa – ha detto nel comunicato ufficiale-. Il quadro generale verrà influenzato, nei prossimi mesi, anche dalle scelte che accompagneranno il Recovery Fund, in particolare per il sostegno alle fonti rinnovabili future, che oggi ricadrebbe sulla bolletta».