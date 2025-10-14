La misurazione dell’inflazione è una questione sociale

true false

La domanda cruciale non è solo come ridurla, ma chi debba sostenerne il peso. Dietro ogni punto percentuale di inflazione si nasconde un conflitto: tra chi può difendersi e chi no, tra chi determina i prezzi e chi li subisce

Negli ultimi anni, l’inflazione è tornata al centro del dibattito economico e politico. Dopo un lungo periodo di stabilità dei prezzi, la pandemia e la guerra in Ucraina hanno riacceso un fenomeno che molti consideravano ormai superato. Ma l’inflazione non è solo una variazione numerica di un indice: è un fenomeno sociale, il riflesso di rapporti di forza e di scelte collettive. In altri termini, la sua misurazione è un concetto meno neutrale di quanto non appaia. Politica e statistica Sebbene