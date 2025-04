Colpo di scena alla fondazione Enasarco, il giudice della sezione imprese del tribunale di Roma, Flora Mazzaro, lo scorso 7 aprile ha sospeso in via cautelare la revoca disposta dal consiglio d’amministrazione dell’ente del presidente Alfonsino Mei. Quindi, in via cautelare, Mei potrebbe tornare a essere il presidente di Enasarco, ente che gestisce 8,7 miliardi di euro di patrimonio, provenienti dai contributi degli agenti di commercio e indispensabili per le loro future pensioni. O almeno, così la pensa Mei, che con un comunicato stampa si è autoproclamato nuovamente presidente dei Enasarco, un istituto privato ma vigilato dal ministero del Lavoro e da quello dell’Economia.

Presidente o forse no

La pensa diversamente la fondazione, che tira dritto e prosegue indisturbata la sua complicatissima campagna elettorale – si voterà dal 6 al 16 giugno – per la nomina dell’assemblea, del consiglio e quindi del nuovo presidente. Di sicuro la sentenza del tribunale ingarbuglia ancora di più la già contorta matassa della nomina dei vertici di Enasarco. Un ente al centro anche di un dibattito politico, visto che in parlamento pende un ordine del giorno della minoranza che impegna il governo a risolvere la questione dei silenti Enasarco, oltre 700mila cittadini che hanno subito gravi ingiustizie da parte della Fondazione perché hanno versato meno di 20 anni di contributi e non possono quindi ricevere alcun contributo in base alle norme di Enasarco.

Ma torniamo al caso dell’ex presidente. I fatti risalgono a ottobre, quando il consiglio di amministrazione revoca Mei dalla carica di presidente della Fondazione per una serie di motivazioni che Domani, in un’inchiesta pubblicata il 17 marzo, raccontava nel dettaglio. Dalle memorie del consiglio di amministrazione si scopre che proprio il cda aveva avviato un’istruttoria che svela un ginepraio di consulenze, incarichi ad personam, spese non giustificate, nomine non condivise con il cda, tutto a carico di Alfonsino Mei che, per queste ragioni, è stato sfiduciato il 9 ottobre. In quelle carte spunta anche il nome del capo di gabinetto di Giorgia Meloni, Gaetano Caputi, che avrebbe ricevuto doppi incarichi dall’ente Enasarco, svolgendo un ruolo di controllore e controllato.

La sentenza

Ora il Tribunale di Roma da ragione a Mei e chiede la sospensione cautelare. «Giustizia è fatta», dice l’ex presidente. Premesso che la Fondazione sta valutando i termini per un ricorso, in realtà Mei non torna a essere presidente, perché pende sulla sua testa anche la decisione dell’assemblea che, con il 96 per cento dei voti, ha stabilito lo scorso 30 ottobre la decadenza di Mei dal suo ruolo di consigliere in cda per condotte che l’Enasarco, al momento, ha deciso di non rendere note al fine di preservare la reputazione dell’ente stesso.

Storia chiusa? Niente affatto. Alfonsino Mei ha impugnato la delibera dell’assemblea e l’intera vicenda è ancora nelle mani del giudice. Il quale, alla luce della prima decisione, potrebbe anche stabilire che il consiglio d’amministrazione ha indotto l’assemblea a votare a favore della destituzione di Mei. A quel punto il presidente potrebbe richiedere scettro e corona di presidenza. Ma per farci cosa? Ormai l’ente è avviato verso la campagna elettorale, e l’assemblea ha raggiunto la sua naturale scadenza. Per altro Mei non può né votare, né essere votato. Ma questa vicenda può certamente creare ulteriore caos, che è la cosa meno produttiva per la gestione dei fondi pensione.

