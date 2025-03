I mercati, che guardano al futuro, stanno mandando segnali di paura, con le borse in caduta e la curva dei tassi di interesse che si è invertita. Sullo sfondo la guerra dei dazi, che si stanno rivelando uno strumento di un progetto più grande: la re-industrializzazione degli Usa. Ma è un piano che porta costi enormi. Per tutti. Anche per l’Italia

«Il problema dei nostri tempi è che il futuro non è più quello di una volta» (Paul Valéry) è la citazione che Christine Lagarde ha usato in suo recente discorso: preoccupante che lo dica la presidente della Bce perché è segno della nebbia in cui opera la politica monetaria, ma indicativa di come l’incertezza che pervade economie e mercati differisca dal passato.

La ragione è il rischio geopolitico: sono le tariffe di Trump, il riposizionamento degli Stati Uniti nello scacchiere mondiale, il neoimperialismo cinese, l’espansionismo militare di Putin, a determinare oggi l’andamento di economie e mercati.

Già in passato la politica aveva prevalso sull’economia. Il crollo del muro di Berlino, le riforme di Deng Xiaoping e la creazione dell’eurozona avevano favorito decenni di crescita economica, stabilità dei prezzi, ed espansione del commercio internazionale. Allora si parlò di dividendo della pace; ora sarebbe appropriato parlare di tassa della politica. Tanti gli interrogativi.

Un’inversione radicale

Trump può causare una recessione? Impensabile fino a due mesi fa con la crescita al 2,3 per cento nell’ultimo trimestre, la disoccupazione ai minimi storici, l’inflazione stabilmente in discesa, e un incremento degli utili attesi del 12 per cento. Ma le tariffe di Trump si stanno rivelando uno strumento di un progetto più grande che vuole re-industrializzare gli Stati Uniti invertendo il processo di delocalizzazione e globalizzazione degli ultimi trent’anni.

Un progetto che comporterebbe costi enormi per le imprese e i consumatori: basti pensare all’impatto delle tariffe sui costi di un’auto americana quando si stima che, tra produzione di componenti e fasi di assemblaggio, il confine col Canada e il Messico venga attraversato in media 53 volte prima che l’auto arrivi al concessionario: costi che si scaricherebbe sui consumatori, aumentando l’inflazione, ma che eroderebbero anche i margini delle imprese.

L’enorme incertezza causata da Trump frena i consumi (la fiducia dei consumatori è crollata a febbraio) e gli investimenti: si stima che ci vogliano tre anni per spostare la produzione da un paese all’altro, una decisione oggi troppo rischiosa vista l’imprevedibilità dell’amministrazione americana.

I mercati finanziari, che guardano al futuro, stanno mandando segnali che il rischio recessione esiste e sta aumentando: la borsa è crollata del 10 per cento e la curva dei tassi di interesse si è invertita, con i rendimenti a 10 anni scesi al di sotto del tasso obiettivo della Federal Reserve, segno che si teme un forte rallentamento tale da costringere la Banca centrale a tagliare i tassi a breve.

Venerdì c’è stato un rimbalzo della borsa ma in queste condizioni la volatilità è la norma: il rischio recessione rimane, con una probabilità stimata anche del 30 per cento.

Onda lunga sull’Italia

Che cosa rischia l’Italia? Tanto. Gli Stati Uniti sono da anni la locomotiva del mondo ed è il maggior mercato per le nostre esportazioni: il rischio, pertanto, non è solo l’aumento delle tariffe su alcuni beni, ma una recessione negli Stati Uniti che avrebbe un impatto generalizzato su molti nostri settori industriali, ma anche sui servizi, come turismo e ospitalità.

Un crollo della borsa può mettere fine alla trumpeconomics? Questa era l’aspettativa prevalente perché il risparmio previdenziale degli americani è in gran parte investito nel mercato azionario. Ma è una previsione che sta perdendo consensi.

Trump non teme una perdita di popolarità perché non può più essere rieletto, e ha fretta di mettere in pratica la trumpeconomics in quanto rischia di perdere il controllo di Senato e/o Camera già con le elezioni di mid-term del 2027; molti suoi elettori sono giovani o con redditi bassi, con pochi risparmi in Borsa; per ancora altri mesi riuscirà ad addossare a Biden la colpa per l’inflazione, lo stato delle finanze pubbliche, l’immigrazione e il disavanzo commerciale; ideologicamente è più vicino alle istanze delle imprese industriali, specie medio piccole, che non la grande finanza e le multinazionali prevalenti a Wall Street; e perché il suo decisionismo, proprio perché antitetico alla politica tradizionale, piace ai suoi elettori che hanno perso fiducia nelle istituzioni democratiche e non percepiscono (per il momento) i danni che la trumpeconomics provocherà.

Che cosa farà la Federal Reserve? Per il momento cerca di capire quale sia la vera portata della politica economica di Trump e quanti degli annunci e proclami si tradurranno in provvedimenti concreti.

Ma con l’aumento del rischio di recessione i mercati a termine già scontano che la Banca centrale taglierà tre volte i tassi da qui a fine anno, anche se l’inflazione si stabilizzerà al di sopra dell’obiettivo del 2 per cento.

Il riarmo dell’Europa può innescare una crisi del debito pubblico? Senza un piano articolato, che coordini gli appalti, unifichi i sistemi di armamento e lo finanzi con debito comune, c’è il pericolo che si crei debito per finanziare investimenti inefficaci, ma che richiederanno tagli alla spesa sociale e aumenti delle imposte. Preoccupazioni legittime, ma non condivisibili.

Il riarmo ha avuto il merito di far ripudiare l’austerità al governo tedesco, rimuovendo una delle cause della bassa crescita europea degli ultimi 15 anni: è una svolta epocale che avrà un forte impatto su tutta l’economia europea, anche perché il maggior debito tedesco non finanzia solo la difesa ma anche un vasto programma infrastrutturale.

Inoltre, gli investimenti nella difesa sono quelli che hanno il maggior impatto sulla produttività di lungo periodo visto il loro alto contenuto tecnologico, l’ammontare richiesto di ricerca e sviluppo, le applicazioni innovative di informatica e intelligenza artificiale, lo sviluppo di nuovi materiali e sistemi di comunicazione. Infine, la difesa è una delle principali fonti di applicazioni civili innovative, basti pensare a internet e al gps.

Il mercato ha reagito aumentando i rendimenti sul debito tedesco, e di conseguenza anche quelli italiani, a parità di spread. Non penso tuttavia che si tratti di timori sulla sostenibilità delle finanze pubbliche ma di un aumento del tasso reale a lungo termine coerente con l’attesa di una maggiore crescita e produttività: un ritorno alla normalità visto che i tassi reali a 10 anni tedeschi erano praticamente nulli a inizio anno.

Il tempo è oro

Cosa farà la Bce? La citazione di Paul Valéry è la migliore rappresentazione dell’incertezza che prevale nella Bce e delle divisioni al suo interno tra chi si ostina nella lotta all’inflazione, anche quando è la crescita il vero rischio, e chi invece considera acquisita la stabilità dei prezzi.

Così nel comunicato dell’ultima riunione del 6 marzo si poteva leggere che la politica monetaria era diventata più espansiva, ma anche che c’erano venti contrari alla crescita.

Il crollo di Wall Street è in parte dovuto allo scoppio della bolla dell’intelligenza artificiale? Una bolla si gonfia quando la gente specula su innovazioni potenzialmente molto redditizie ma molto in là nel tempo. Non è il caso del settore tecnologico americano caratterizzato invece da società con una crescita degli utili elevati (+ 15 per cento). Si tratta invece di una salutare riduzione del multiplo a cui il mercato sconta gli utili futuri, oggi di 25 volte rispetto alla media di 17 degli anni pre-covid.

Perché le borse europee guadagnano il 10 per cento da inizio anno?

Le prospettive economiche e Trump non c’entrano. I titoli europei sono stati troppo a lungo troppo penalizzati e il differenziale di valutazione con quelli americani si sta chiudendo: per esempio, la crescita degli utili attesi delle società industriali europee è superiore a quelle americane (+11 per cento rispetto a 8), ma in borsa sono valutate a sconto (17 volte gli utili rispetto a 20); lo stesso vale per beni di consumo durevoli, la sanità, o le banche. Il differenziale di valutazioni può continuare a chiudersi, purché Trump non causi una recessione.

Quale è stato l’investimento più redditizio negli ultimi anni? Difficile da credere, ma è l’oro. In parte sono le banche centrali che vogliono diversificare le loro riserve ufficiali in dollari, ma quando prevale l’incertezza il vecchio lingotto regna ancora sovrano.

© Riproduzione riservata