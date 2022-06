«Abbiamo fortemente rivisto al ribasso le nostre previsioni di crescita per il prossimo biennio», ha detto Lagarde che vuole stabilizzare l’inflazione al 2 per cento il prima possibile

Intervenendo al Forum di Sintra, in Portogallo, la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha annunciato la sua strategia per rallentare la crescita dell’inflazione e farla arrivare al 2 per cento come da obiettivi di medio termine.

«L’nflazione nell'area dell’euro è indesideratamente alta e si prevede che rimarrà tale per qualche tempo a venire. Questa è una grande sfida per la nostra politica monetaria», ha detto Lagarde.

La Bce ha intenzione di aumentare i tassi ufficiali per il mese di luglio. Non accadeva da undici anni, dalla pesante crisi finanziaria che ha colpito l’Unione europea.

I prossimi mesi saranno difficili. «Abbiamo fortemente rivisto al ribasso le nostre previsioni di crescita per il prossimo biennio. Ma ci aspettiamo ancora tassi di crescita positivi per le misure interne contro la perdita di slancio della crescita», ha detto la presidente della Banca centrale europea. «Sulla base delle prospettive generali, il processo di normalizzazione della nostra politica monetaria proseguirà in modo deciso e sostenuto. Ma data l'incertezza che ancora dobbiamo affrontare, il ritmo di normalizzazione dei tassi di interesse non può essere definito ex ante secondo i principi “di gradualità e facoltatività”», ha aggiunto dal Forum delle banche centrali.



Christine Lagarde ha anche citato la celebre frase di Leonardo Da Vinci: «Ogni ostacolo si sottomette alla rigida risoluzione», per ribadire l’impegno della Bce nell’affrontare ogni minaccia «al nostro mandato di stabilità dei prezzi».

Il nuovo strumento

Lagarde ha annunciato anche che i comitati dell’Eurosistema stanno completando la progettazione di un nuovo strumento, il cosiddetto scudo anti spread o scudo anti frammentazione, che sarà a disposizione del Consiglio direttivo della Bce. Uno strumento che «dovrà essere efficace, proporzionato e contenere sufficienti garanzie per preservare lo slancio degli stati membri verso una sana politica di bilancio».

All’evento di Sintra partecipano anche il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e il governatore della Bank of England Andrew Bailey. Dopo il discorso di Lagarde, le Borse europee hanno registrato dei rialzi. Piazza Affari a metà mattinata ha guadagnato l’1,4 per cento, mentre Francoforte lo 0,98 per cento.

