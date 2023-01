L’autorità Antitrust ha comminato una multa da 5,25 milioni di euro al portale di e commerce di moda Yoox per una serie di comportamenti scorretti riscontrati negli ultimi tre anni.

I consumatori che hanno fatto acquisti di capi di abbigliamento, calzature, beni di lusso o design nel periodo tra il 2019 e 2022 venivano infatti sottoposti a una policy aziendale non comunicata, per cui se i resi degli acquisti superavano una certa soglia, i consumatori non potevano più preseguire a comprare prodotti sul portale di e commerce.

In questo modo, secondo l’istruttoria dell'authority, la società avrebbe limitato il diritto di recesso di cui gode il consumatore, peraltro senza nemmeno comunicarlo né prima né dopo il blocco degli acquisti.

I finti sconti

©Marissa Grootes

In più l’Antitrust ha riscontrato che il portale nello stesso periodo abbia proposto prezzi e sconti ingannevoli. Numerose promozioni lanciate dalla società di e commerce, almeno fino a febbraio 2022, venivano pubblicizzate partendo da un prezzo di riferimento più alto di quello precedente, e alla fine l’utente che acquistava i prodotti in offerta li pagava in realtà al prezzo precedente, convinto però di aver colto un’occasione.

Dopo il primo febbraio 2022, la società ha invece iniziato a pubblicizzare offerte basate su «un importo rappresentativo del presunto prezzo di mercato applicato nei negozi delle case di moda». Tuttavia questo prezzo non è mai stato applicato da Yoox per cui l’offerta pubblicizzata sul portale si riferiva a prezzi praticati da negozi e strutture commerciali con altri costi rispetto a quelli del portale.

L’autorità riconosce alla società di aver indicato, nel corso del procedimento di indagine aperto, «più chiaramente il prezzo di vendita e gli sconti eventualmente applicati». Ora ha ulteriori 60 giorni di tempo per informare l’Antitrust dei provvedimenti presi per migliorare informazioni e trattamento dei consumatori.

