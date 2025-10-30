Lavoro a tempo, così l’Italia è diventata l’avamposto della precarizzazione

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, con il pacchetto Treu, e con un’accelerazione nel decennio successivo, il nostro è diventato il paese - fra quelli industrializzati - che ha dato il massimo impulso alle politiche di precarizzazione del lavoro, come certificato dalla rilevante caduta dell’indice Employment protection legislation elaborato dall’Ocse

Passato da poco lo sciopero indetto dalla Cgil per il 25 ottobre, è utile riflettere sulle conseguenze economiche che sono state prodotte dalle politiche di precarizzazione del lavoro messe in atto negli ultimi decenni, tenendo conto che il governo Meloni ha ulteriormente accentuato la precarizzazione del lavoro in Italia, mediante la re-introduzione dei voucher. A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, con il pacchetto Treu, e con un’accelerazione nel decennio successivo, l’Italia è div