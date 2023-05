Alla fine è arrivato il closing, la società russa Lukoil ha ceduto a Goi Energy la raffineria siciliana di Priolo Gargallo in provincia di Siracusa. La vendita annunciata a gennaio del valore stimato di circa un miliardo e mezzo è arrivata dopo che l’esecutivo ha deciso di esercitare il golden power e decidere di imporre delle prescrizioni sulla cessione relative alla sicurezza dei posti di lavoro, la garanzia sugli approvvigionamenti e dopo i chiarimenti sul management.

A quanto confermato a Domani, società e governo hanno trovato una nuova intesa, e Eugene Maniakhine, l’attuale direttore della raffineria, uomo di fiducia Lukoil, sarà sostituito da Bruno Martino, ex direttore, oggi consulente e membro di Confindustria Siracusa. Martino ha lavorato per quarant’anni in Isab e poi, dal 2022 è diventato consulente assunto direttamente dal dirigente Maniakhine, che al momento è ancora in raffineria e ha dato lui stesso la notizia ai rappresentanti sindacali. Il mandato al nuovo direttore è stato già siglato.

Goi Energy ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione di Isab, nelle persone del presidente Angelo Taraborelli, del vicepresidente Michael Bobrov, sd di Goi Energy è Michael Bobrov, ex direttore di Trafigura, e dei consiglieri Ioannis Psichogios e Massimo Nicolazzi, che in passato ha lavorato nel trading del metano russo.

Il governo ha chiesto un piano per la raffineria: «Il progetto industriale sarà presentato tra sei mesi», racconta il sindacalista della Filctem-Cgil Fiorenzo Amato, il business plan della raffineria dovrà anche definire se per il futuro la raffineria si riconvertirà per sviluppare idrogeno o biocarburanti. L’occupazione degli oltre mille addetti diretti sarà garantita così come anticipato nelle settimane scorse: «Adesso aspettiamo di conoscere la nuova società», conclude il sindacalista. Venerdì alle 15 ci sarà un nuovo incontro con il direttore attuale, e l’incontro ufficiale con i nuovi vertici sarà probabilmente la settimana prossima.

Il nuovo Cda

«Attraverso sinergie strategiche con partner industriali come Trafigura - spiega una nota - Goi aspira a trasformare la raffineria di Priolo in uno degli hub energetici più rilevanti d'Europa. In questo contesto, Isab e Trafigura, uno dei maggiori trader indipendenti di petrolio e prodotti petroliferi al mondo, hanno firmato oggi accordi commerciali a lungo termine, che garantiranno la continuità nella fornitura di materie prime e nell'acquisto di prodotti finiti».

Trafigura, società su cui si era concentrato il governo per i passati scambi con Mosca, dopo le raffigurazioni ufficiali, avrà un ruolo chiave nell'assicurare la piena operatività della raffineria in futuro, visto che si occuperà di approvvigionare il greggio sul mercato.

A quanto risulta a Domani La società attualmente sta gestendo il passaggio prendendo le consegne la Litasco, la società svizzera di Lukoil che possedeva Isab prima del passaggio a Goi: «L’acquisizione di Isab da parte di Goi - ha affermato Michael Bobrov, amministratore delegato - rappresenta una pietra miliare, in quanto segna l'inizio di una nuova era per la raffineria».

Lo stallo

«È stato un percorso lungo ma ricco di successi, ottenuto grazie al dialogo costante e alla stretta collaborazione con il governo italiano e le autorità competenti, a cui siamo molto grati», prosegue la nota.

L’esecutivo aveva prescritto tra le altre cose che restasse l’attuale management. Dagli scambi con il governo è emersa la nuova interpretazione che mette da parte i manager russi e la sostituzione: «Prima del closing - precisa una nota - l'operazione ha ricevuto l'autorizzazione della presidenza del consiglio dei ministri, ai sensi della normativa sul golden power».

