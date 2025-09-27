L’Italia ha bisogno di capitali privati. Un governo incompetente li fa fuggire

true false

L’interventismo del governo nella creazione del cosiddetto “terzo polo” bancario ha arrecato un danno al paese. Per capirlo bisogna guardare al contesto: l’autarchia americana e la crescente competizione delle imprese cinesi hanno messo in evidenza la nostra dipendenza da Stati Uniti e Cina per tecnologie e materiali cruciali per lo sviluppo (intelligenza artificiale, cloud, semiconduttori, minerali rari, batterie, pannelli solari, comunicazioni satellitari) e la carenza di investimenti in difes