L’ultima mossa di bonifiche ferraresi

Sviluppo in Africa e proteine animali, BF ora vale 3 miliardi

Stefano Vergine
15 dicembre 2025 • 19:37

Il gruppo ha annunciato un accordo per comprare la Fratelli Martini, che nel 2024 ha avuto un fatturato di 1,2 miliardi. Oltre che per l’espansione internazionale in Africa, l’acquisto di un grande produttore di mangimi animali e carni dovrebbe risultare importante anche per le ricadute finanziarie

L’ultimo colpo è stato annunciato ieri. Bonifiche Ferraresi, società quotata a Piazza Affari, ha sottoscritto un accordo per comprare la Fratelli Martini, secondo operatore italiano nel campo dei mangimi animali. Si tratta di una delle più importanti operazioni avvenute negli ultimi anni in Europa nel campo dell’agroindustria, attraverso la quale BF entra da protagonista anche nel settore delle proteine animali. Secondo quanto comunicato dalla società, l’acquisto verrà realizzato attraverso Hold

Giornalista freelance, specializzato in inchieste di taglio economico-finanziario, fa parte del consorzio internazionale EIC. I suoi lavori sono pubblicati da media italiani ed internazionali tra cui Bbc, Rai, Rsi.