Senza un diritto societario che limiti più efficacemente i benefici privati del controllo (prevenendo efficacemente anche i conflitti d’interessi in seno all’assemblea), e senza una politica che sappia rispettare la logica del mercato, le public companies restano un’eccezione. Il caso Mediobanca lo ha dimostrato.
Il diritto difetta e la politica eccede. Lezioni dal caso Mediobanca
09 settembre 2025 • 19:51Aggiornato, 09 settembre 2025 • 19:51
