Mediobanca, si cambia, Nagel al passo d’addio. Mina fiscale per Mps

L’amministratore delegato, al vertice da 18 anni, lascerà l’incarico ma ancora non si sa chi prenderà il suo posto. Ma intanto, le prossime mosse dell’esecutivo in tema di tassazione delle banche potrebbero rallentare il decollo del nuovo Mps
È l’ora della resa dei conti nella scalata del Monte dei Paschi a Mediobanca, un’operazione a suo modo storica perché cambia gli assetti di potere nell’alta finanza italiana con Francesco Gaetano Caltagirone e la famiglia Del Vecchio in cima alla piramide grazie anche all’esplicito sostegno del governo di Giorgia Meloni. Giovedì 18 settembre, giorno di riunione per il cda, è attesa l’uscita di scena degli amministratori di Piazzetta Cuccia, che verranno sostituiti alla prossima assemblea della b