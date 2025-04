Ci sarebbe da capire chi, in questo momento, sta “baciando il c...” a qualcun altro, per usare la raffinata espressione di Donald Trump verso i fantomatici ambasciatori e capi di stato, che starebbero facendo la fila per parlare con lui. O se, al contrario, è Donald a essersi prostrato d’innanzi ai mercati, ai fondi d’investimento e all’alta finanza (che comunque ha perso tutto quello guadagnato il giorno prima), costringendolo a rimandare di 90 giorni i dazi.

C’è poi chi ha notato che lo stesso Trump, tre ore e mezza prima del rinvio, ha scritto sul social Truth un criptico messaggio: «Questo è un ottimo momento per comprare!!!», firmandosi DJT, ovvero la sua media company.

Quindi non è chiaro se si stesse riferendo in generale alle azioni in Borsa o a quelle specifiche della sua Trump Media and Technology Group. Ora il deputato dei democratici Adam Schiff ha chiesto al Congresso americano di indagare se il presidente abbia manipolato il mercato quando, all’improvviso, ha sospeso i dazi, facendo schizzare alle stelle i prezzi delle azioni. Si sono mossi anche i dem Chris Murphy e Alexandria Ocasio-Cortez, quest’ultima ha chiesto a tutti i membri del Congresso di dichiarare se hanno acquistato azioni in quelle ore, alludendo proprio a sospetti di insider trading. Indagherà la Sec su questo possibile scandalo? Con i tempi che corrono in America – e i facili licenziamenti – tutto è molto incerto: anche l’apertura di un’indagine sulle possibili illecite azioni di manipolazione del mercato commesse dal presidente e relativo staff.

Sprofondo Wall Street

Ma mentre l’opposizione punta il dito sui ricchi affari di Trump e sodali, la Borsa di Wall Street – privata di un altro annuncio a sorpresa – ha ripreso il suo triste declino e, a metà giornata, il Dow Jones viaggiava a meno 5,3 per cento, mentre il Nasdaq, che raggruppa i titoli tecnologici, lasciava sul terreno il 7,1 per cento delle quotazioni. Praticamente la borsa americana sta perdendo quasi tutto quello che aveva guadagnato il giorno prima. Questo perché il rinvio di 90 giorni non è servito a rimettere ordine nel caos totale generato dalla Casa Bianca.

E, finito l’entusiasmo per la sospensione delle tariffe doganali, sul tappeto è rimasta la stessa America, che riceve e impone dazi come se fossero cazzotti al suo maggior fornitore di semilavorati e beni tecnologici, ovvero la Cina, mettendo in grande difficoltà le stesse imprese americane. Il tutto condito dalla totale imprevedibilità delle azioni della Fed, con il governatore Jerome Powell caldamente invitato da Donald Trump ad abbassare i tassi (a sostegno dell’economia), mentre l’inflazione e la stabilità economica lascerebbero ragionevolmente pensare ad altre strategie. Ma qui di ragionevole c’è poco.

Inoltre, agli investitori americani, non sarà sfuggito che restano in vigore i dazi al 25 per cento per l’importazione di acciaio, alluminio, auto e componenti automobilistiche, e che sono entrati in vigore i dazi al 10 per cento. Una conferma del clima tutt’altro che rilassato negli States viene dal valore del greggio, che a metà giornata perdeva il 5 per cento. Una buona notizia per chi fa il pieno alla pompa di benzina, ma una contrazione simile è indice di recessione in vista.

Europa e Cina

Dunque, buon per chi è passato alla cassa, ma la matassa resta parecchio ingarbugliata: con una finestra di 90 giorni – ammesso che nel frattempo l’amministrazione americana non decida di fare altro – per negoziare.

«Comunque vada, Trump ha inferto un colpo non piccolo a un sistema economico che, tutto sommato, funzionava», spiega Marco Lossani, professore di Economia Internazionale alla Cattolica, che continua: «Nonostante l’interruzione dei dazi al 20 per cento verso l’Europa e altri paesi, oggi c’è minor fiducia nei confronti dell’amministrazione americana soprattutto perché nessuno è in grado di dire se tutto quello che sta accadendo è frutto di un piano disegnato a tavolino o è mera incompetenza. Il vero rischio sono le conseguenze a lungo termine per gli equilibri internazionali, poiché la Cina certamente non starà a guardare e comincerà subito ad agire».

Ecco perché molti analisti credono che l’indebolimento dei titoli di stato americani, e quindi la messa in dubbio dello status di asset sicuro, avvenuta prima della decisione di bloccare i dazi, sia da motivare soprattutto con una fuga degli investitori internazionali (soprattutto cinesi) dal dollaro. Anche se, al contrario, c’è chi ritiene che si sia trattato di una partita tutta interna agli States e, a vendere titoli americani, siano stati i manager dei fondi d’investimento che, così facendo, hanno cercato di compensare le perdite registrate in Borsa.

Restando in terra cinese, è proprio dalle strategie di Xi Jinping che dipende il futuro dell’Europa perché è assodato che Pechino abbia un surplus produttivo che, non essendo più destinato agli Stati Uniti, dovrà trovare un altro sbocco. E questo mercato potrebbe essere proprio l’Europa, che si troverebbe inondata di prodotti asiatici a basso costo.

Una possibilità che non ha spaventato le borse europee, ancora prese a brindare dopo lo scampato pericolo del dazi al 20 per cento. Milano chiude in territorio positivo a più 4,7%, e indici analoghi valgono per Francoforte, Parigi e Londra. In tutto questo c’è anche da evidenziare che la prima contromossa cinese è quella di lasciar cadere la quotazione dello Yuan per favorire ulteriormente l’export e ridurre l’impatto dei dazi: altro elemento che dovrebbe far spavento alle imprese europee che sperano di conservare le quote di mercato in casa propria e in giro per il mondo: sapranno competere con i prodotti cinesi a bassissimo costo?

