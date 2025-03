Il 28 marzo 2025, l'Italia assisterà a uno sciopero nazionale di otto ore dei lavoratori metalmeccanici, con manifestazioni organizzate a livello regionale e provinciale. La protesta, indetta unitariamente da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, mira a sbloccare le trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), scaduto il 30 giugno 2024, e a rilanciare l'occupazione e l'industria nel settore.

Trattativa in stallo

Le negoziazioni per il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici sono iniziate nel marzo 2024, ma hanno subito una brusca interruzione nel novembre dello stesso anno. La piattaforma sindacale presentata da Fim, Fiom e Uilm prevedeva, tra le altre cose, un aumento salariale medio di 280 euro mensili per il livello C3 (ex quinto livello) nel triennio, la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali in via sperimentale, il contrasto alla precarietà e il rafforzamento della formazione professionale.

Dall'altra parte, Federmeccanica e Assistal hanno proposto una durata contrattuale di quattro anni (2024-2028), un importo una tantum di 700 euro per le aziende prive di contratti integrativi e aumenti salariali basati esclusivamente sull'andamento dell'inflazione (IPCA-Nei), pari a 173,37 euro in quattro anni secondo le previsioni Istat.

Un dialogo difficile

La distanza tra le richieste sindacali e le offerte datoriali ha reso il dialogo complesso. I sindacati ritengono insufficiente la proposta di Federmeccanica e Assistal, sottolineando la necessità di un aumento salariale che vada oltre l'adeguamento all'inflazione, per rilanciare l'economia e il potere d'acquisto dei lavoratori. Inoltre, insistono sulla riduzione dell'orario di lavoro e sul miglioramento delle condizioni lavorative. Dal canto loro, le associazioni datoriali evidenziano le difficoltà del settore, tra cui la riduzione dei margini di profitto e la necessità di mantenere la competitività delle imprese.

A seguito della rottura delle trattative nel novembre 2024, Fim, Fiom e Uilm hanno avviato una serie di mobilitazioni. Tra dicembre 2024 e febbraio 2025 sono state proclamate 16 ore di sciopero, accompagnate da assemblee informative nei luoghi di lavoro e blocchi degli straordinari. La partecipazione massiccia dei lavoratori ha evidenziato la determinazione del settore nel rivendicare un contratto equo e dignitoso. La giornata di sciopero del 28 marzo sarà preceduta, il 21 marzo, da tre grandi assemblee di delegate e delegati Rsu, organizzate al Nord, al Centro e al Sud Italia, con la presenza dei segretari generali di Fim, Fiom e Uilm.

Questi incontri avranno l'obiettivo di rafforzare la coesione interna e di preparare al meglio la mobilitazione nazionale: «Vogliamo aumentare il salario per rilanciare l’economia, contrastare la precarietà per stabilizzare i rapporti di lavoro, ridurre l’orario di lavoro e rafforzare la formazione per una maggiore occupazione, estendere i diritti e la sicurezza per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori anche degli appalti» ha dichiarato il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma. Lo sciopero del 28 marzo rappresenta un momento cruciale per il settore metalmeccanico, e la capacità delle parti di trovare un accordo equilibrato sarà determinante per il futuro dell'industria e per le condizioni lavorative di oltre 1,5 milioni di addetti.

