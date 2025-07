C’è un grafico che da solo racconta e riassume meglio di qualunque dotta analisi il contesto nel quale è nato l’intreccio di affari, politica, nomine e lucrosi incarichi ora illuminato dall’indagine penale su quello che è stato definito il “sistema Milano”. Il documento, di semplicissima lettura, mette a confronto l’andamento dei prezzi delle case tra il 2018 e il 2024 nel capoluogo lombardo con quello di Roma e con la media nazionale.

Ebbene, mentre questi ultimi due indicatori restano di fatto piatti, la linea rossa, quella milanese, si impenna e segnala un aumento del 60 per cento nell’arco di sei anni. Basta questo per spiegare la città a misura di ricchi, quella che espelle l’esercito dei precari, delle famiglie monoreddito e da tempo ormai chiude le sue porte anche al ceto medio.

Quel grafico è il simbolo della Milano dei grattacieli, cresciuta in altezza in un vortice di milioni, anzi di miliardi, destinati a una ristretta élite che, a giudicare dalle carte dell’inchiesta della procura, si serve di politici e professionisti per gonfiare la gran bolla del mattone.

Anche se con il senno di poi può sembrare un paradosso, i dati sul boom immobiliare all’ombra del Duomo fanno bella mostra di sé nell’ultimo bilancio di Coima sgr, la società più importante della galassia di Manfredi Catella, l’imprenditore che più di tutti negli ultimi vent’anni ha saputo mettere le vele al vento del nuovo business.

Catella, di cui i pm hanno chiesto gli arresti domiciliari, viene descritto dagli inquirenti come un imprenditore in grado di orientare la gestione della cosa pubblica nella direzione dei suoi progetti, un risultato raggiunto, tra l’altro, mettendo a libro paga a suon di consulenze l’architetto Alessandro Scandurra, componente della commissione paesaggio del comune e allo stesso tempo progettista al servizio degli investitori privati.

Il ruolo di Catella, che in una nota ufficiale ha respinto accuse e sospetti, sembra andare oltre il semplice do ut des, cioè soldi in cambio di affari. In virtù del rapporto stretto con il suo progettista di fiducia, l’archistar Stefano Boeri, a sua volta amico del sindaco Giuseppe “Beppe“, Sala, il nome del patron di Coima ricorre decine di volte negli atti giudiziari, da cui emerge il ritratto di uno spregiudicato uomo di potere, in grado addirittura di dettare la linea ai vertici dell’amministrazione comunale.

Resta da vedere se il lavoro della procura sarà in grado di arrivare al traguardo di un processo. Intanto, però, è difficile negare che proprio Catella sia riuscito ad affermarsi come il protagonista principale nella controversa storia della trasformazione di Milano in metropoli europea, come affermano i cantori del modello Sala (nel senso di Beppe, il sindaco), oppure, al contrario, in una giungla in vetro e cemento su misura dei ricchi, per dirla con le sempre più numerose voci critiche.

Da Renzi a Giorgetti

Amici e nemici riconoscono a Catella una straordinaria capacità di fiutare il vento, anticipando i frequenti cambi di clima politico. Col tempo il patron di Coima è diventato interlocutore privilegiato anche delle grandi banche nazionali, di fondazioni e casse previdenziali private, che hanno investito decine di milioni nei fondi gestiti dal gruppo di Catella. Il quale si è anche trasformato in una calamita per personaggi di peso del mondo politico ed economico reclutati nelle fila del gruppo.

A maggio dell’anno scorso, per esempio, al vertice di MilanoSesto, la società a cui è affidato l’omonimo grande progetto di sviluppo a nord della metropoli, è approdato Alessandro Rivera, già direttore generale del Tesoro, giubilato da Giancarlo Giorgetti, il ministro dell’Economia che a ottobre del 2024 non ha comunque mancato di partecipare con un messaggio video all’evento per i 50 anni di Coima.

Un’altra società del gruppo, la Coima Rem, può contare tra i suoi amministratori su Ferruccio Resta, che fino al 2022 ha ricoperto il prestigioso incarico di rettore del politecnico di Milano. Nel comitato di indirizzo di Coima esg City Impact Fund, specializzato in rigenerazione urbana, troviamo invece Giovanna Melandri, già ministro della Cultura in governi di centrosinistra.

Del resto, nel 2014, fu proprio Catella a ospitare in uno dei nuovi grattacieli realizzati dal suo gruppo, il Diamante, la cena con oltre 600 invitati vip che servì a finanziare il nuovo corso del Partito democratico di Matteo Renzi.

Il socio Francesco Micheli

All’epoca il manager ora al vertice di Coima era già ponto a spiccare il volo nella Milano che avviava la trasformazione ora finita sotto accusa. L’ascesa ha preso velocità una dozzina di anni fa, dopo aver sciolto i vecchi legami di famiglia con Salvatore Ligresti finito in disgrazia. Al fianco di Catella, allora come oggi, c’era Francesco Micheli, finanziere di lunghissimo corso che ha attraversato con successo, sempre dietro le quinte del potere, mezzo secolo di storia del nostro Paese.

Micheli, 87 anni, che nella sua recente autobiografia si definisce “capitalista riluttante”, resta azionista con una quota del 7 per cento di Coima Founders, la società che tira le fila del gruppo controllato dalla famiglia di Catella, una holding che grazie ai profitti realizzati nel 2024 (bilancio chiuso a ottobre) è riuscita a distribuire ai soci 12,7 milioni di dividendi, dopo i 9 dell’anno precedente.

Risultati eccellenti anche se, a dire il vero, i conti più recenti delle aziende operative hanno risentito di un certo rallentamento del mercato, soprattutto quello degli immobili destinati a uffici, al centro dei grandi progetti con cui il gruppo di Catella ha accumulato fama e profitti. Coima Sgr, per esempio, la società che si occupa della gestione di fondi, ha realizzato 12 milioni di utili nel 2024, contro i 13,2 milioni di un anno prima.

Numeri, questi ultimi, che secondo molti analisti, hanno finito per alimentare i timori di Catella come di altri investitori, preoccupati per la tenuta di un mercato ormai col fiato corto, dopo anni di crescita a gran velocità.

Anni in cui si contano a decine i cantieri targati Coima che hanno dato (o promettono di dare) un nuovo volto alla città: i grattacieli sorti nell’area un tempo degradata delle Varesine, tra il quartiere Isola e Porta Garibaldi, il nuovo skyline di Porta Nuova, fino agli interventi negli ex scali ferroviari come quello di Porta Romana, dove è stato realizzato il villaggio olimpico per i giochi di Milano Cortina 2026, e da ultimo anche i progetti per il rilancio dell’area ex Falck di Sesto San Giovanni.

Amici americani

Il numero uno di Coima non è comunque l’unico immobiliarista d’alto bordo tirato in ballo nelle carte dell’inchiesta. Tra quelli con il maggior peso specifico, in termini di giro d’affari e presenza sul mercato, spicca il nome di Paolo Botelli, a capo dei fondi targati Kryalos, un manager partito un paio di decenni fa dalla Pirelli Real Estate di Marco Tronchetti Provera (è marito di Monica Tronchetti Provera, nipote del vicepresidente di Pirelli) per poi mettersi in proprio con un gruppo che gestisce attività, tra palazzi e terreni, valutati oltre 10 miliardi. Nelle carte dell’indagine, i pm puntano il dito sulle consulenze milionarie pagate dal manager ora indagato al già citato Scandurra: addirittura 2,5 milioni nell’arco di sei anni (2018-2024), un fiume di soldi che giustifica, secondo chi indaga, l’accusa di corruzione.

Bottelli fin dal 2019 ha aperto le porte dell’azienda agli americani di Blackstone, uno dei più grandi gruppi immobiliari del mondo, che ora possiede il 35 per cento di Kryalos. L’alleanza va alla grande se è vero che la società che gestisce i fondi ha chiuso il 2024 con profitti in crescita da 13 a 15 milioni, mentre l’anno scorso la holding Kryalos asset management ha staccato un dividendo di 6,5 milioni. Soldi destinati quasi per intero a Bottelli, azionista al 97,5 della società di famiglia

© Riproduzione riservata