È il settore che maggiormente dipende dagli scambi commerciali. Anche quando è Made in Italy o Made in Usa, spesso è prodotto in Vietnam, Bangladesh, Cambogia o Cina. Un’industria da oltre 1.500 miliardi di euro col fiato sospeso. Bernard Arnault ha annunciato di voler potenziare la produzione negli Usa e dal Vietnam immaginano di guardare a nuovi mercati

Certi, certissimi – anzi improbabili, i dazi di Trump. Perché l’ultimo colpo di scena di quella che è ormai una soap, che però non diverte nessuno, ha visto la Corte per il Commercio Internazionale emettere una sentenza che neutralizza la maggior parte delle tariffe del tycoon: imponendo dazi a tutti i beni importati, dice la sentenza, il presidente è andato oltre ciò che è consentito al potere esecutivo.

Pertanto, «l’ordine sui dazi viene annullato e la sua operatività sospesa». Il blocco riguarda la barriera del 10 per cento annunciata il Liberation day.

Passata dunque la tempesta tariffaria? Quando mai. Il dipartimento di Giustizia ha annunciato il ricorso d’urgenza, la Corte d’appello lo ha accolto e sospeso temporaneamente l’applicazione della sentenza, con ogni probabilità la disputa arriverà alla Corte suprema.

Possiamo serenamente aspettarci altri coup de théâtre. Abbiamo già visto, il 12 maggio, dazi sui prodotti cinesi al 145 per cento scendere al 30, e la Cina riproporzionare le sue retaliatory tariffs sulle merci statunitensi dal 125 al 10 per cento – accordo della durata di 90 giorni, peraltro. E dopo, chissà.

E la moda, in questo caos? È nel caos. Perché se c’è un settore che dipende da scambi internazionali, che è prodotto e venduto in tutto il mondo, che anche quando è Made in Italy o Made in Usa spesso in parte è fatto in Vietnam (dazi del 46 per cento ), Bangladesh (37), Cambogia (49) o appunto Cina, è la moda. Un’industria da oltre 1.500 miliardi di euro col fiato sospeso.

Alcuni spunti li segnala Paola Guida, esperta di commercio internazionale: oggi dirige l’ufficio dell’Italian trade agency (Ice) di Bangkok, alle spalle ha anni di lavoro negli Usa e in Cina. «I dazi di cui si parla sono quelli applicati dagli Stati Uniti nei confronti di prodotti importati negli USA da tutti i paesi terzi, nessuno escluso. Relativamente ai prodotti moda con etichetta Made in Italy, questi entreranno nel mercato americano con i dazi specifici previsti per l'Unione Europea.

Per quei brand italiani o europei che hanno produzioni in paesi asiatici in percentuali superiori a quelle previste per poter essere rifiniti in Italia e risultare con un'etichetta Made in Italy, la situazione non è chiarissima in quanto non sono prodotti Made in Italy, ma sono brand italiani e la spedizione verrà effettuata da porti italiani o europei, con un possibile repackaging europeo».

A quali dazi saranno sottoposti sul mercato americano? Non è chiaro. La situazione è fluida, le regole vengono modificate spesso, creando incertezza sui mercati e per le aziende, e in ogni caso non sono le stesse per tutti i paesi.

Non basta: il presidente Usa ha emesso diversi ordini esecutivi che, tra l’altro, eliminano il trattamento de minimis per tutti i prodotti con paese di origine Cina, Hong Kong e Macao. Senza entrare in dettagli tecnici, non c’è più l'esenzione fiscale che consentiva di far affluire nel suo Paese acquisti di basso valore per miliardi di dollari.

Prima conseguenza, il drastico calo delle vendite dei giganti cinesi del fast fashion Shein e Temu. Shein, secondo Bloomberg, ha registrato un calo delle vendite del 23 per cento nell'ultima settimana di aprile; Temu del 17 per cento.

Gli effetti

Paradossalmente, uno degli effetti della politica commerciale di Trump è che sta spingendo i consumatori Usa verso un consumo giocoforza consapevole: un movimento “No Buy” già evidente sui social, più per necessità che per scelta etica. Diversi rivenditori internazionali intanto hanno interrotto le spedizioni ai clienti americani, almeno fino a quando non sarà fatta chiarezza sui dazi.

Quando invece le merci dall’estero vengono consegnate, molti clienti americani scoprono scioccati di dover pagare enormi fatture doganali, e spesso rifiutano i pacchi piuttosto che farlo. Da qui, una reazione a catena di rimborsi ritardati e spedizioni internazionali che fanno avanti e indietro.

Soffre anche tutto il settore del lusso, che molto dipende dagli americani. Gli Stati Uniti, forti di popolazione benestante propensa al consumo (e non pochi miliardari) sono un mercato vitale per il lusso: ne acquista anche in momenti difficili. «Sono gli unici consumatori “con qualche segno di vita”», scriveva a ottobre l'analista di Hsbc Erwan Rambourg.

Gli americani, peraltro, importano più del 90 per cento dell'abbigliamento: praticamente ogni articolo di moda venduto nel Paese viene colpito dagli aumenti tariffari. «Gli Usa hanno una limitata attività manifatturiera, soprattutto nel comparto moda e calzaturiero, avendo delocalizzato le produzioni da tempo con prodotti a brand Usa che vengono realizzati in buona parte all'estero: Brasile, Messico, Cina, Cambogia, Vietnam, ma anche Italia per tutta la fascia alta», commenta Guida. E riportarcela non si farà in una notte, ha spiegato Jonathan Gold della National Retail Federation: non ci sono la capacità né i materiali.

Produrre negli Usa

In gennaio Bernard Arnault, Ceo di Lvmh, ha annunciato di voler potenziare la produzione in Usa: possiede siti in California e in Texas. Proprio quest’ultimo sarebbe in difficoltà per mancanza di manovalanza specializzata nella lavorazione della pelle, in grado di produrre secondo gli standard qualitativi del marchio.

«Gli americani si sono specializzati nelle produzioni a maggior valore aggiunto: tecnologie, comunicazioni, servizi, aerospazio, i settori finanziario, bancario e assicurativo», riprende Paola Guida: «Sono un mercato di terziario avanzatissimo. Le produzioni con alto impiego di mano d'opera le hanno delocalizzate dove il costo del lavoro è più contenuto e competitivo».

Alla visita di gennaio ne è seguita il 6 maggio un’altra di Arnault, col figlio Alexandre, per incontrare Trump allo Studio Ovale: con quasi un quarto delle sue vendite generate negli Stati Uniti, gli interessi di LVMH sono profondamente legati alle decisioni politiche americane. Il contenuto della conversazione è rimasto riservato, ma vale la pena di ricordare che LVMH non sta solo per “Louis Vuitton”, ma anche per “Moët Hennessy”, leader mondiale in vini e alcolici di lusso.

Anche a oriente si viaggia. Il presidente cinese Xi Jinping ha visitato settimane fa tre paesi del Sud est asiatico per consolidare rapporti e strategie commerciali: Cambogia, Malaysia e Vietnam. Proprio dal Vietnam parla Trang Le, fondatrice della Vietnam International Fashion Week, figura chiave del sistema moda. «L’annuncio delle tariffe al 46 per cento ci ha scioccati», dice da Hanoi.

«Ma le cose cambiano ogni giorno, spero nella capacità del nostro governo di negoziare condizioni migliori con quello americano. La guerra non conviene. Ma, come per ogni sfida – e questa è enorme per il Vietnam, dove tessile e manifattura rappresentano un’industria chiave del PIL, e per cui gli Stati Uniti sono il mercato più importante – c’è in vista un’opportunità. Dobbiamo guardare ad altri mercati. La moda ha bisogno di vestiti, noi sappiamo farli. Molti brand producono da noi, anche se non tutti lo ammettono. Abbiamo competenza, siamo competitivi: dobbiamo guardare al mercato interno (siamo 100 milioni) e agli altri paesi asiatici, miliardi di persone. Non possiamo più farci bastare il mercato americano, inaffidabile. Dobbiamo aggiungere al Made in Vietnam il “Made by Vietnam”: gli shock possono essere opportunità».

