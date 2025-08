Oggi di irresponsabili non abbiamo solo le aziende – non tutte sia chiaro, che molte ve ne sono di oneste e sane nel paese – ma anche i governi che credono di non dover rispondere delle conseguenze del peggiorare delle condizioni di lavoro

«Si definisce irresponsabile un’impresa che al di là degli elementari obblighi di legge suppone di non dover rispondere ad alcuna autorità pubblica e privata, né all’opinione pubblica, in merito alle conseguenze in campo economico, sociale e ambientale delle sue attività. E tra queste vanno annoverate le condizioni di lavoro offerte ai dipendenti nel paese e all’estero». Così nel 2009 Luciano Gallino.

Oggi di irresponsabili non abbiamo solo le aziende – non tutte sia chiaro, che molte ve ne sono di oneste e sane nel paese – ma anche i governi che credono di non dover rispondere delle conseguenze del peggiorare delle condizioni di lavoro; la più grave delle quali sono le morti per lavoro.

Sì, perché comunque la si voglia mettere, le morti sul lavoro sono causate sempre dalle cattive condizioni del lavoro e da un’inefficace azione di vigilanza. Elementi che derivano da precise scelte politiche di governo a favore del mercato e a detrimento della qualità della vita dei lavoratori.

Vignetta di Fabio Magnasciutti

Aumentano gli incidenti

La fotografia scattata dall’Inail al 30 aprile 2025 mostra che per il 2024 gli infortuni sul lavoro sono aumentati dello 0,4 per cento e le morti denunciate 1.202, una in più rispetto al 2023. Sono aumentati gli infortuni in itinere, perché il lavoro è sempre più mobile, quelli dei lavoratori immigrati e degli over 64, il che mostra plasticamente come sta cambiando il lavoro in Italia.

Siamo un paese in cui gli infortuni sul lavoro e le morti non diminuiscono, continuano ad avvenire in piccole imprese, che fanno largo uso di lavoro nero, quasi sempre in subappalto, sempre negli stessi settori: costruzioni, trasporto e magazzinaggio, manifatturiero.

Le cause sono note: discontinuità e frammentarietà lavorativa e contrattuale che rendono più difficile la creazione di sistemi di prevenzione e sicurezza, imprese parti di catene di subappalti, con tempi di consegna capestro, con personale che svolge lavori pericolosi, dannosi, meno qualificati, più faticosi e logoranti.

Conseguenza del decentramento produttivo non è solo l’allungamento delle catene di fornitura, subfornitura, appalto e sub appalto ma anche quella delle responsabilità, in questo modo il loro accertamento diventa ancora più arduo, dovendo percorrere più organigrammi e comprendere più responsabili aziendali e soggetti delegati. Proprio per affrontare questo ci sarebbe la necessità di controlli rapidi e incisivi.

In questi contesti appare difficile invocare comportamenti responsabili dei lavoratori verso la propria vita e quella altrui, quando i pezzi che produci o i prodotti che lavori valgono più di te, quando sei solo anche quando sei accanto ad altri, con i quali non condividi né il contratto né la ditta. Quale cultura della sicurezza e del lavoro e per quali gruppi di lavoratori, se dipendenti che svolgono la stessa mansione per la stessa ditta hanno diritti diversi? (Si pensi ai licenziamenti e alla reintegra nel posto di lavoro se assunti prima del 2015, un po’ di soldi senza reintegrazione per quelli assunti dopo).

Non sarebbe poi così difficile partire dalle evidenze dei dati, selezionare il comparto più critico e verificare come non funziona il sistema di sicurezza.

Calano le ispezioni

E qui subentra l’altro pezzo del puzzle, che solo chi non vuole non vede. Nel più recente rapporto Inail le aziende ispezionate in Italia negli ultimi due anni sono significativamente diminuite passando dalle 9.267 del 2022 alle 7.735 del 2024. Dunque, in Italia si fa sempre meno attività di controllo e lo stesso Istituto – che evidentemente sente il bisogno di giustificarsi – scrive che l’azione di controllo «ha registrato gli effetti della significativa carenza di personale assegnato alla funzione di vigilanza».

Nel paese di tre morti al giorno, gli ispettori del lavoro diminuiscono: di cosa ci lamentiamo? E poi, l’organizzazione del lavoro del personale di vigilanza porta a un miglioramento nella gestione della sicurezza in azienda? L’attività delegata dalla magistratura avviene post-factum e ha un indirizzo sanzionatorio. Potrebbe indurre migliori e più virtuosi comportamenti in materia di sicurezza se le indagini fossero condotte in modo celere e le pene fossero (al di là della loro entità) certe. Ma lo stesso personale viene utilizzato anche per altre tipologie di accertamento, il cui input è amministrativo.

Possiamo pensare che queste ultime possano avere un profilo più squisitamente preventivo intervenendo su modalità di gestione della sicurezza già conosciute come precarie. Perché ciò si realizzi la loro programmazione dovrebbe prendere in esame settori produttivi o aziende nelle quali già si sono verificati infortuni gravi o malattie professionali.

Ma la gestione di tale programmazione è affidata a più enti (Asl e Inl in primis) e – come dicevamo – prevede l’impiego su due fronti dello stesso personale. Inoltre, la programmazione del personale delle Asl dipende dalle regioni e non può strutturalmente essere unitaria. Per giunta chi conosce il fenomeno infortunistico (l’Inail) e possiede i dati non programma tali attività perché i suoi funzionari di vigilanza non hanno competenze in materia di prevenzione.

A chi giova tale caos

Il decreto legislativo 103 /2024 – relativo alle semplificazione dei controlli sulle attività economiche – di cui poco o per nulla si è discusso, appare particolarmente grave alla luce dei recenti incidenti. Il provvedimento allenta di fatti le maglie dei controlli ispettivi e del rispetto delle regole del lavoro. Le aziende, infatti, a seguito del decreto si possono dotare di un report in cui dichiarano il loro livello di rischio e il possesso di un report di rischio basso serve ai fini della programmazione delle attività degli ispettorati, consentendo controlli più dilazionati nel tempo.

Chi certifica il basso rischio lavorativo? Un ente privato! Che lo fa «sentite le amministrazioni», ossia convocando tavoli ai quali non sempre le amministrazioni inviano personale dirigente con competenze approfondite in materia di vigilanza, ma poco male, quelle imprese con autocertificato basso rischio, non potranno ricevere visite ispettive per più di una volta all'anno. Con altri vincoli per gli accertamenti – semmai l’ispettorato volesse ugualmente realizzarli – che potrebbero addirittura essere considerati inopportuni.

La situazione appare così grave che lo stesso Ispettorato nazionale del lavoro, con nota 1357, ha dichiarato che le nuove disposizioni incidono «sull'attività di questo ispettorato» in merito alla sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Di lavoro in questo paese si è ritornati a parlare e questo è un bene. Ma se ne parla poco, male e in malafede. Interessa a qualcuno tornare a parlare di condizioni di lavoro, sicurezza, qualità, soggettività, vita, dolore, sacrificio, pericoli, dignità e salari o non ci interessa forse solo la triste conta degli operai morti – come ebbero a dire qualche anno fa Casellato e Zazzara – la nostra Spoon River su cui nessuno vuole riflettere?

Il lavoro non è una merce! Chi lo riduce a merce deve essere considerato mandante degli omicidi sul lavoro.

