Il dado non è ancora tratto, ma il cerchio di Mps e degli azionisti di peso interessati a mettere le mani su Mediobanca si sta stringendo.

Mentre infatti l’ad di piazzetta Cuccia Alberto Nagel spara le sue ultime cartucce con l’assemblea dei soci convocata per giovedì in cui chiederà il via libera per l’operazione su Banca Generali, gli azionisti che si muovono alle spalle di Montepaschi rilanciano.

Dopo aver passato buona parte del mese a esprimere la propria contrarietà al piano di Nagel con violenti botta e risposta con la governance di Mediobanca sulla natura dell’ops su Banca Generali, quelli che il mercato considera i grandi timonieri della scalata iniziano a muoversi per l’assalto finale alla banca d’investimento. E dopo il passaggio delle azioni Mediobanca consegnate a Mps nell’ambito dell’ops dallo 0,06 per cento al 13 sotto Ferragosto sembrano essere tornati a muoversi (o a chiedere di muoversi), arrivando a fine giornata al 19,41 per cento con oltre 49,5 milioni di titoli apportati nella sola giornata di ieri. Tradotto: facciamo sul serio.

A piazzetta Cuccia, in serata, tutto tace. Bocche cucite sulla manovra d’avvicinamento della cordata sponsorizzata dal governo. Intanto, Nagel risponde ai dubbi degli azionisti e spiega che «Banca Generali è sempre stata, negli anni, un target privilegiato». Ma il messaggio che arriva da Mps, già cristallino nonostante il fatto che manchi la firma, viene interpretato da alcuni analisti come un segnale nei confronti dei vertici della banca milanese che sta ancora cercando di difendersi dall’ops. C’è addirittura chi azzarda che possa esserci l’ambizione da chi ha consegnato una fetta della sua partecipazione a chiedere un ritocco all’offerta dell’istituto senese, magari migliorativo in termini di cash.

Influencer dell’ops

In ogni caso, spiegano i ben informati, tradizione vuole che gli azionisti di spicco si muovano soltanto all’ultimo, ossia alla vigilia dell’8 settembre che segna la scadenza dell’ops di Mps lanciata il 14 luglio. Insomma, tanti protagonisti di questa manovra, anche molto importanti, potrebbero ancora doversi muovere. Francesco Gaetano Caltagirone e la famiglia Del Vecchio spostano da soli oltre il 25 per cento di Mediobanca, e se le azioni consegnate arrivassero effettivamente solo dal resto del mercato, l’obiettivo dell’ad Luigi Lovaglio di mettere le mani sul 35 per cento sarebbe effettivamente più che a portata di mano. Anzi, tra i detrattori dell’operazione c’è chi teme addirittura che si arrivi a una soglia ben superiore. Non è detto che sia il 67 per cento del controllo totale, ma il fatto che anche a piazzetta Cuccia nessuno si esponga sulle probabilità di successo dell’assemblea anti-Mps viene interpretato come un segnale del fatto che i giochi siano ormai chiusi.

Per altro, la scorsa settimana, alla cena del dopo-Palio, sull’onda della vittoria della contrada del Valdimontone sotto gli occhi di Madonna, i vertici dell’istituto senese ostentavano grande tranquillità. Tra un raviolo verde e un sorbetto ai frutti rossi l’operazione era data praticamente per fatta. «E di cosa fare con Banca Generali si parlerà in un’altra occasione, con un altro ad», taglia corto chi conosce bene il dossier. Un ottimismo forte che si estende anche alla maggioranza, dove i partiti di governo che hanno sempre guardato con favore alla scalata dell’istituto partecipato dallo stato nei confronti della banca d’affari.

L’altro versante

Nel frattempo, i vertici di Mediobanca stanno ancora aspettando la mezzanotte di domani, quando si chiuderà la finestra di tempo utile al deposito delle azioni che i soci devono effettuare in vista dell’assemblea di giovedì per poter votare. Nel frattempo, si guarda anche a Francoforte. Nel momento in cui questo giornale va in stampa, la luce verde della Bce all’operazione Banca Generali non era ancora arrivata, ma a piazzetta Cuccia, almeno su questo, c’era ottimismo.

Nagel si sta giocando il tutto per tutto per difendere l’istituto con una manovra estrema: le voci che filtrano fanno salire le attese a una partecipazione del 70-75 per cento degli azionisti all’assemblea di giovedì, in linea con quello che è successo in occasioni recenti. Certo, il clima resta cupo. A preoccupare sono anche le tempistiche: impossibile arrivare a un risultato significativo entro l’8 settembre, quando finirà il tempo per l’ops di Mps e forse avranno consegnato le loro azioni molti più soci di oggi.

L’esito dell’operazione preoccupa le opposizioni, che la considerano una pura manovra di consolidamento del potere di governo: «Vedremo cosa accadrà, ma non c’è stata nessuna discussione di fondo sul futuro del sistema creditizio in un paese in cui negli ultimi tre anni i prestiti delle banche alle piccole imprese sono crollati del 21 per cento» dice Antonio Misiani, responsabile Economia del Partito democratico.

