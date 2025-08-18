L’obiettivo del 35 per cento indicato dall’ad Lovaglio sembra alla portata. Preoccupate le opposizioni: «Operazione di potere». Nagel guarda all’assemblea di giovedì, ma i tempi stringono e l’operazione su Banca Generali non arriverebbe in tempo
Banche, le adesioni all’ops di Mps superano il 19 per cento. Caltagirone & Co. più vicini a Mediobanca
18 agosto 2025 • 20:37
