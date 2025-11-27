Banche, partita truccata: ora il governo gioca in difesa

true false

Ancora una volta, ed è questo il lato politico più rilevante dell’intera vicenda, l’esecutivo Meloni è chiamato a rispondere dei propri interventi in operazioni di mercato che hanno finito per favorire o per offrire una copertura ad amici e alleati

Dunque «l’operazione di mercato», parole di Giancarlo Giorgetti, che in «modo serio e riservato» (ancora Giorgetti) ha rafforzato un grande player di mercato, cioè il Monte dei Paschi di Siena, si sarebbe svolta in violazione delle regole. Questo è il sospetto della procura di Milano che ha iscritto nel registro degli indagati i protagonisti dell’asta bandita un anno fa dal governo per la vendita del 15 per cento del Monte, gli stessi che poi hanno promosso anche la scalata a Mediobanca, l’attac