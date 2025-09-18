Nagel si dimette: «Barbari alle porte di Mediobanca»

Mps prende il controllo di Piazzetta Cuccia e l’ad lascia l’incarico con altri 13 dei 15 amministratori. La lettera di commiato con l’attacco agli scalatori Caltagirone e Del Vecchio
Nel giorno del congedo dopo 22 anni al comando di Mediobanca, l'amministratore delegato Alberto Nagel ha scelto una frase latina per rifilare l'ultima stoccata agli scalatori. “Graecia capta ferum victorem cepit”, scrisse Orazio 2 mila anni fa narrando della Grecia che civilizzò i conquistatori romani. Una citazione dotta che Nagel ha ripescato nella sua lettera di commiato ai 6.200 dipendenti della banca d’affari con l’intenzione evidente di alludere ai nuovi padroni di Piazzetta Cuccia, cioè i