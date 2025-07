Una nube d’incertezza si addensa sul Nerviano Medical Sciences (Nms), prestigioso centro di ricerca oncologica situato alle porte di Milano, un tempo fiore all’occhiello dell’industria farmaceutica italiana. La proprietà, il fondo d’investimento asiatico PAG, ha annunciato un drastico piano di tagli che prevede la soppressione di 90 posti di lavoro tra i ricercatori delle divisioni di Chemistry e Biology, mettendo a rischio l’intero comparto della ricerca preclinica.

La notizia è stata comunicata lo scorso 15 luglio durante un incontro presso la sede di Assolombarda e ha scatenato la reazione immediata dei lavoratori e dei sindacati, che temono che questo sia solo il primo passo verso la chiusura totale del centro. Timori ribaditi nel corso dell’audizione di martedì in Regione Lombardia, con l’azienda che ha dichiarato di voler spostare le attività da Nerviano a Corsico, ma assorbendo solo circa 25 persone delle 125 attualmente impiegate.

La Regione ha strappato l’impegno di prendere tempo sui tagli – con la procedura di licenziamento che sarebbe dovuta già partire questo mese – e rimandando ogni decisione a settembre, quando sono previsti nuovi incontri con le parti sociali. Ma le preoccupazioni restano intatte, e i ricercatori chiedono che anche il governo Meloni batta un colpo.

Un’eccellenza minacciata

Fondato alla fine degli anni Sessanta come parte del gruppo Carlo Erba, Nms si è affermato come uno dei principali centri europei per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di farmaci antitumorali. Con oltre 300 pubblicazioni scientifiche e circa 1.300 brevetti all’attivo, il campus di Nerviano ha segnato tappe fondamentali, come la scoperta dell’Epirubicina, una molecola utilizzata contro il cancro al seno.

Tuttavia, oggi i suoi 120 scienziati si trovano di fronte a un futuro incerto. Secondo il piano di PAG, la ricerca preclinica, cuore pulsante dell’innovazione farmacologica, verrebbe trasferita solo in piccola parte a Corsico, lasciando a Nerviano solo le attività di produzione e ricerca clinica. «Il fatto curioso è che un anno fa i vertici parlavano di riempire gli edifici vuoti del polo di Nerviano, attraverso la creazione della società Bioparco, adesso invece si trasferiscono a Corsico, lasciando per strada personale altamente qualificato», denuncia Lina Pasto, ex ricercatrice NMS e sindacalista della Filctem-Cgil.

Licenziamenti in vista

Il fondo PAG, uno dei più grandi attori di private equity in Asia, ha acquisito il 45 per cento di Nms nel 2021, dopo che la Regione Lombardia aveva ceduto il 90 per cento delle quote alla Hefei Sari V-Capital Management di Shanghai nel 2018. La decisione di cessare le attività di ricerca preclinica sembra rispondere a una logica di ottimizzazione dei costi e di riposizionamento strategico verso mercati a minor costo operativo, come la Cina.

Tuttavia, lavoratori e sindacati temono che questo sia solo l’inizio di un progressivo smantellamento. Il rischio è che l’intero polo, che comprende anche Accelera (gestione degli stabulari), NerPharma (produzione) e BioNerviano (servizi di supporto), venga ridotto a un’ombra di ciò che era, mettendo a repentaglio i circa 370 posti di lavoro complessivi. I sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno chiesto un intervento diretto del governo, ricordando che Nms era un centro di ricerca pubblico fino al 2010.

Un nuovo incontro è fissato per il 2 settembre in Assolombarda, con la speranza di coinvolgere anche un rappresentante di PAG, ma il vero obiettivo dei sindacati è la creazione di un tavolo interministeriale a Roma, che coinvolga i ministeri della Salute, dell’Università e Ricerca e delle Imprese e Made in Italy, trattandosi di una materia d’interesse nazionale. Sul tema è stata già depositata un’interrogazione parlamentare da parte del Partito democratico, avente come prima firmataria la deputata Silvia Roggiani.

Un colpo al sistema italiano

La crisi di Nms si inserisce in un contesto più ampio di declino della ricerca farmacologica italiana. Sebbene il Paese continui a essere un hub per la produzione di farmaci, la capacità di generare innovazione attraverso la ricerca preclinica e i brevetti si è drasticamente ridotta. In Italia, però, il problema è ancora più acuto: la perdita della ricerca preclinica a Nerviano rischia di relegare il Paese a un ruolo di semplice esecutore nella filiera farmaceutica, senza più la capacità di generare nuove molecole. La chiusura della ricerca preclinica a Nerviano non è quindi solo una perdita di posti di lavoro, ma un duro colpo per l’ecosistema scientifico italiano.

Il centro, che ha storicamente collaborato con ospedali e multinazionali per lo sviluppo di farmaci, rappresenta un patrimonio di competenze difficile da ricostruire. La dismissione della partecipazione regionale in Nms, perfezionatasi a luglio 2024 per 29,2 milioni di euro, non è stata sufficiente a ripianare il debito della Fondazione per la ricerca biomedica, evidenziando le difficoltà finanziarie che hanno accompagnato la gestione del polo negli ultimi anni.

La vicenda di Nms riflette una tendenza globale: le grandi aziende farmaceutiche, sotto pressione per mantenere i profitti, cercano sempre più di acquisire innovazione a basso costo, spesso in mercati come la Cina, la quale offre costi inferiori, ma dove la qualità e il successo degli asset trasferiti restano incerti. Nel frattempo, l’Italia rischia di perdere un altro pezzo della sua capacità innovativa, in un settore cruciale come quello oncologico.

