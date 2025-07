Succede sempre più spesso che un bene di merito pubblico fondamentale come la sanità sia governato da logiche di margine operativo, tipiche del settore privato. Nonostante molti auspichino un aumento della spesa pubblica per la sanità, qualcosa nel sistema continua a non funzionare.

Attualmente, il 6,4 per cento del Pil è destinato alla spesa sanitaria pubblica, finanziata tramite la fiscalità generale. Tuttavia, una parte rilevante di questi servizi è ormai appannaggio dei privati: nel 2023, il 78,6 per cento del valore complessivo della sanità è stato generato da strutture pubbliche, mentre il restante 21,4 per cento da quelle private accreditate. Se si guarda nel dettaglio ad alcuni servizi specifici – come diagnostica, specialistica o riabilitazione – la quota del privato risulta persino più alta.

Le strutture private

Secondo il recente report di Mediobanca I maggiori operatori privati della sanità in Italia (edizione 2025), dopo il rallentamento del 2022, la redditività delle strutture private è tornata a crescere nel 2023, con un incremento del margine operativo netto del 96 per cento rispetto all’anno precedente.

Sempre secondo il report, la spesa privata complessiva ha raggiunto i 74 miliardi di euro, considerando accreditamenti, spesa intermediata (come assicurazioni sanitarie) e spesa diretta delle famiglie. Al netto degli acquisti di farmaci e presidi sanitari, questa cifra scende a 59 miliardi. Si tratta di un peso economico crescente sulle spalle dei cittadini.

Il confronto con gli altri paesi europei rende la questione ancora più allarmante. Nel 2023, la sola spesa sanitaria pubblica italiana è stata pari al 6,2 per cento del Pil, contro il 7,2 per cento della Spagna, l’8,9 per cento del Regno Unito e il 10,1 per cento di Francia e Germania. Per il triennio 2025-2027, le previsioni parlano di una stabilizzazione al 6,4 per cento del Pil per l’Italia: un valore che resta comunque tra i più bassi in Europa occidentale.

Gli interessi sul debito

Ma più del rapporto tra spesa sanitaria e Pil, è indicativo analizzare l’incidenza della sanità sul totale della spesa pubblica. Nel 2000, la sanità rappresentava il 12,5 per cento della spesa complessiva dello stato, salita a poco meno del 15 per cento nel 2010, per poi precipitare nuovamente al 12 per cento nel 2023. Si tratta di un vero e proprio arretramento, che dovrebbe interrogare seriamente il governo sulla qualità e le priorità della spesa pubblica.

Nel frattempo, la spesa per interessi sul debito, pur restando significativa, è scesa dal 13 per cento della spesa complessiva nel 2000 al 7 per cento attuale. Questo avrebbe potuto liberare risorse per rafforzare i beni di merito – come sanità, istruzione e previdenza – ma non è andata così. Quasi tutti questi settori sono stati sacrificati, mentre la spesa sanitaria, nell’area euro, si attesta mediamente sopra il 15 per cento della spesa pubblica totale.

Il vero problema non è tanto che la spesa sanitaria italiana sia rimasta stabile in rapporto al Pil, ma che il suo peso e la sua centralità nel bilancio pubblico si siano progressivamente ridotti. Ciò ha favorito una progressiva espansione del ruolo del settore privato nella sanità, spesso in modo silenzioso ma costante.

Cambiare il sistema

Sono da sempre convinto che i beni di merito debbano essere prevalentemente pubblici. Tuttavia, la sanità italiana oggi appare come un sistema misto, segnato da una spartizione crescente tra pubblico e privato.

Prima di invocare più fondi per il settore sanitario – peraltro in un contesto in cui si prevede una crescita della spesa militare – sarebbe necessario ripensare profondamente l’intero modello di sanità. Una riforma strutturale, ispirata magari all’impostazione di Riccardo Lombardi, appare oggi più che mai urgente.

Chiedere più risorse senza modificare la struttura del sistema significa, in ultima analisi, indebolire ulteriormente la sanità pubblica.

È troppo facile, e politicamente conveniente, invocare maggiori finanziamenti e autodefinirsi “riformisti”: se non si interviene sulla natura del sistema, nulla cambia davvero. Un monito, questo, rivolto a partiti e associazioni che chiedono a gran voce più soldi per la sanità senza mettere mano alle sue fondamenta.

© Riproduzione riservata