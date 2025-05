I casi del museo Leonardo3 in Galleria e di Wow-Spazio Fumetto sono esemplificativi di un trend più ampio nel capoluogo lombardo. Una tendenza che investe anche piccole realtà, come le librerie indipendenti: gli spazi culturali rischiano di essere soppiantati da altro

Affitti insostenibili. Costi di gestione sempre più alti e non compensati dalle vendite. Questo è quello che emerge dalle storie di tanti piccoli soggetti culturali a Milano, come le librerie indipendenti e i musei, che rischiano la chiusura.

Vicende come quella del museo Leonardo 3 e di Wow-Spazio Fumetto, che lottano per restare aperti, non sono casi isolati in una città che registra i consumi culturali più alti d’Italia: secondo l’Associazione Italiana Editori, nel 2023 in città sono stati spesi 491 milioni di euro, il 33 per cento in più rispetto al 2022. Nonostante rappresenti il 13 per cento della spesa culturale del paese, anche a Milano i luoghi culturali rischiano di essere soppiantati a favore di moda e finanza, settori da sempre privilegiati.

A dimostrarlo sono i dati del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano, che evidenziano come le attività di servizi finanziari in città siano aumentate del 13,1 per cento a giugno 2024 rispetto all’anno precedente. L’analisi di maggio 2024 di Movimprese, basata sui dati di Infocamere-Unioncamere, mostra inoltre come lo stock di esercizi commerciali sia cresciuto di quasi il 3 per cento fra il 2013 e il 2023, ma con alcuni lievi differenze.

«Ad aprire sono soprattutto multinazionali e catene, per le quali avere una vetrina in città rappresenta il miglior posizionamento strategico, grazie anche al forte flusso di turisti alto-spendenti», ha raccontato Gabriel Meghnagi, vicepresidente di Confcommercio Milano, al quotidiano Il Giorno. Un fenomeno che mette a repentaglio soprattutto quei piccoli soggetti, spesso privati, che arricchiscono e rendono più originale l’offerta culturale della città.

Leonardo e i fumetti a rischio chiusura

Un esempio è il Museo Leonardo3 in Galleria Vittorio Emanuele, dedicato a Leonardo da Vinci. Il successo dello spazio è evidente, come dimostra il giro d’affari di tre milioni di euro l’anno e i due milioni di persone che hanno visitato questo museo di 600 metri quadri dal 2013, anno della sua fondazione. «Siamo una realtà unica al mondo: siamo noi a costruire i nostri contenuti, grazie al nostro centro di ricerca che ha l’obiettivo di far rivivere le opere di Leonardo, esponendo ricostruzioni di macchine, riproduzioni di suoi disegni e apparati multimediali», racconta Massimiliano Lisa, direttore del Leonardo3.

Una realtà in grado di esporre anche all’estero, «ricevendo apprezzamenti ovunque, da ultimo da parte del California Science Center di Los Angeles, dove è rimasta quasi un anno. Ora, però, rischiamo di dover lasciare la nostra sede a causa di un doppio contenzioso tra noi, il concessionario degli spazi e il Comune di Milano, al momento davanti al Tar», sottolinea Lisa.

Nel caso in cui il Comune dovesse vincere, «saremo costretti a chiudere i nostri spazi. Il Museo Leonardo3 ha un valore in Galleria ma soprattutto dei costi legati al centro di ricerca che non potrebbero essere sostenuti da un trasloco altrove. E questo vorrebbe dire licenziare i nostri 25 dipendenti, oltre a tutti i danni dell’indotto», rimarca il direttore del Leonardo3.

Una storia molto simile è quella che sta affrontando anche Wow-Spazio Fumetto, un museo dedicato alla nona arte aperto dalla Fondazione Fossati nel 2011 in uno spazio di proprietà del Comune, che ora rischia di chiudere. «In questi 14 anni abbiamo ospitato oltre un milione di visitatori, oltre 200 mostre e organizzato tantissimi eventi ed incontri con gli autori. Siamo soprattutto apprezzati dalle scuole, che spesso si prenotano di anno in anno per venire qui, anche da fuori regione, e organizziamo anche campus estivi per i ragazzi. Da anni ci muoviamo con le nostre sole forze nonostante i tanti problemi della sede, senza mai avere un centesimo dal Comune tranne un minimo per la chiusura in epoca Covid», dichiara il direttore Luigi Bona.

A far rischiare la chiusura al museo è il debito di 180mila euro accumulato verso Palazzo Marino, «dovuto proprio agli anni della pandemia: il Comune ci ha chiesto di saldare tutto subito, senza accettare rateizzazioni, solo per poter partecipare alla messa a bando dello spazio. Un prezzo altissimo che non ci garantirebbe di restare lì», dichiara Bona. Una perdita anche per tutto il quartiere: «Tantissimi milanesi del posto hanno espresso la loro solidarietà, sottolineando come prima questo spazio fosse in completo abbandono. Un eventuale spostamento è possibile, ma deve avere un senso: Milano è la capitale del fumetto, il suo cuore», conclude.

Le librerie indipendenti

Lo stesso vale anche per le tante librerie indipendenti presenti a Milano. «Inutile negarlo: sono in difficoltà già da diversi anni. Sono state tante le chiusure o riduzioni di spazi affrontate anche quest’anno a causa soprattutto degli affitti, che sono aumentati negli ultimi anni. C’è poi anche tanta concorrenza: chi affitta i locali spesso preferisce che diventino appartamenti, perché con gli affitti brevi si guadagna molto di più rispetto all’attività commerciale, a parte quelli della ristorazione, che tirano sempre», evidenzia Luca Santini, presidente dell’Associazione delle Librerie Indipendenti di Milano.

Su questo tema, palazzo Marino sembra essersi mosso: «Abbiamo chiesto al comune di considerarci non solo come librerie ma anche come presìdi sul territorio. La risposta è arrivata e si è sviluppato un progetto, l’Albo delle librerie di prossimità, da poco attivo», sottolinea Santini.

Tra le librerie chiuse negli ultimi mesi c’è anche il Covo della Ladra, libreria un tempo punto di ritrovo per gli amanti dei gialli. «Abbiamo preso questa decisione perché non potevamo portare avanti l’attività insieme a quella della nostra piccola casa editrice, I Dobloni, e perché i costi erano troppo alti e non riuscivamo a stare più dietro: questi ultimi purtroppo non ce li sconta nessuno», racconta la titolare Mariana Marenghi. La sua chiusura, come il caso di Milano, si può racchiudere in una frase del filosofo francese Michel Serres: «Mentre la merce si consuma, la cultura si espande senza fine».

