Il progetto di un giornale affidato all’ex M5s

Nuovo cinema Iervolino: carriera, affari (e guai) dell’editore di Casalino

Vittorio Malagutti
19 novembre 2025 • 07:00

Rischio crac per il suo gruppo finanziato anche con i soldi pubblici per i film. La replica alle accuse della ex socia Bacardi: «Tutto regolare, lo dimostrerò»

Fondare un giornale. Anzi, di più, un nuovo gruppo editoriale, dalla carta al web. Andrea Iervolino sembra crederci davvero quando racconta del progetto a cui sta lavorando, un progetto che ha l’ambizione di dare all’Italia «un’informazione libera». Nientemeno. Iervolino si racconta come un imprenditore che partendo da zero ha dato l’assalto al cielo, quello di Hollywood, realizzando, da produttore, «132 film», dice. La passione per l’editoria, invece, è cosa recente. O almeno così pare. Complic

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.