Febbre dell’oro sui mercati, la fuga dei fondi dal dollaro innesca il boom dei prezzi

Dall’inizio del 2025 il rialzo ha raggiunto il 46 per cento circa e la quotazione è addirittura raddoppiata nell’arco di due anni. Quest’ultimo scossone sui listini si spiega in buona parte con le incertezze legate alla scadenza per l’approvazione del budget del bilancio Usa

true false

Attenti alla bolla, predicano da mesi gli analisti. Sui mercati internazionali, però, la corsa all’oro continua più veloce che mai e anche lunedì 29 il prezzo del metallo giallo ha fatto segnare un nuovo massimo storico, l’ennesimo, superando di slancio i 3.800 dollari l’oncia. Dall’inizio del 2025 il rialzo ha così raggiunto il 46 per cento circa e la quotazione è addirittura raddoppiata nell’arco di due anni. Il boom, quindi, non è una novità di questi giorni, ma dopo il rallentamento (relativ