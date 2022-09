Nuova acquisizione per Poste che attraverso la sua controllata, PostePay, ha acquistato il 100 per cento di Lis, con un’operazione dal valore di 700 milioni. Lis, che già collaborava con Poste, è fra i leader italiani nei pagamenti digitali, in particolare grazie a una piattaforma paytech proprietaria.

Nel mercato italiano ci sono circa 54mila punti vendita convenzionati con Lis, che offre servizi come il pagamento di bollettini, carte di pagamento prepagate, ricariche di telefonia e voucher, oltre a soluzioni per esercenti ed imprese. Fornisce inoltre una gestione integrata di tutte le attività di back office del punto di vendita e dei servizi di pagamento e commerciali erogati ai clienti. «È la più rilevante operazione finanziaria di acquisizione nella storia di Poste italiane», spiega Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste.

I dati

Nel 2021 Lis ha generato un fatturato lordo di 228 milioni e di euro. Nel primo semestre del 2022 il fatturato lordo è stato 132 milioni di euro. «È la testimonianza dell’impegno per rafforzare il posizionamento di PostePay come azienda leader nel settore», aggiunge Del Fante.

PostePay gestisce 28,3 milioni di carte di pagamento e circa 10 milioni di portafogli digitali al 30 giugno 2022. I ricavi del segmento pagamenti e mobile sono cresciuti del 21 per cento anno su anno nel primo semestre 2022.

