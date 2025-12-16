Le mosse di Salvini e Rixi

Il governo punta al Pnrr per finanziare la nuova spa pubblica Porti d’Italia

Matteo Salvini e Edoardo Rixi
Rita Plantera
16 dicembre 2025 • 07:00

Nei piani del governo la Porti d’Italia SpA sarebbe una società per azioni a capitale pubblico, concepita per coordinare investimenti, opere strategiche e rapporti tra lo Stato e le autorità di sistema portuale italiane. Il nodo delle risorse per finanziarla

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, conta «di arrivare entro Natale in Consiglio dei ministri con la riforma della governance dei porti». Lo ha detto intervenendo all’assemblea annuale dell’Alis, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, che si è svolta a Roma agli inizi del mese. Di una riforma degli asset portuali si parla da anni, e dall’inizio di questa legislatura con tanto di proclami roboanti da parte soprattutto del viceministro Edoardo Rixi. Qua

Rita Plantera

Giornalista professionista e Dottoressa di ricerca in Linguistica. Mi occupo soprattutto di economia, disinformazione, criminalità organizzata, reati e rischio finanziario, esteri. Scrivo per Domani. Ho lavorato per Reuters come reporter economica. Come contributor, per Il Manifesto ho scritto in particolare su Nelson Mandela. Collaboro con Good Morning Italia. Ho lavorato come analista OSINT