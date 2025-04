Chiedere a gran voce, come fanno da giorni i democratici americani, un’indagine su Donald Trump per quella che sarebbe la più grande manipolazione di mercato della storia della finanza non basterà a trascinare il presidente davanti a un giudice.

Servono indizi concreti che il clamoroso voltafaccia sui dazi, preceduto dall’invito a comprare azioni diffuso via social, facesse parte di un piano criminale ordito dall’inquilino della Casa Bianca per permettere a se stesso e ai suoi sodali di cavalcare l’improvviso rialzo in Borsa, un rialzo senza precedenti per dimensioni e intensità, con guadagni colossali garantiti per tutti.

Se poi davvero la macchina della giustizia si mettesse in moto, le indagini dovrebbero essere promosse e condotte dalla Security Exchange Commission, in sigla Sec, l’autorità chiamata a vigilare sui mercati finanziari statunitensi. E a questo punto vale la pena segnalare che proprio giovedì scorso, mentre infuriavano le polemiche sul presunto insider trading del presidente, il Senato americano ha confermato la nomina al vertice della Sec del candidato scelto da Trump.

Il curriculum di Paul Atkins, questo il nome del nuovo capo dell’authority finanziaria più importante del pianeta, basta e avanza per capire quali potranno essere le sue priorità.

Un amico alla Sec

Avvocato d’affari dal patrimonio personale da centinaia di milioni di dollari, Atkins negli ultimi anni ha collezionato incarichi nel mondo in gran fermento delle criptovalute. Tra l’altro, la sua società di consulenza Patomak Global Partners ha collaborato anche alla difesa di Sam Bankman Fried, protagonista del crack miliardario di FTX, società Usa che gestiva una piattaforma di monete virtuali, e condannato a 25 anni di carcere nel 2024.

Atkins è stato già commissario Sec tra il 2002 e il 2008 ai tempi della criticatissima gestione che contribuì al disastro finanziario globale del 2008, e adesso ha preannunciato che applicherà una deregulation spinta al settore delle monete virtuali.

Del resto, anche l’authority finanziaria è finita nel mirino di Doge, l’agenzia guidata da Elon Musk incaricata di tagliare quella che viene definita inutile burocrazia negli uffici federali. Così, nelle settimane scorse, decine e decine di professionisti hanno dato le dimissioni dai loro incarichi alla Sec, e in particolare è stata smantellata la task force creata e potenziata da Gary Gensler, il predecessore di Atkins, per reprimere gli abusi nell’arena sempre più affollata dei bitcoin e simili.

Guarda caso, proprio le criptovalute sono la leva che Trump ha deciso di usare per moltiplicare il suo patrimonio personale e quello dei family and friends, una cerchia di parenti, amici e collaboratori che nei quattro anni del mandato presidenziale avranno l’occasione di guadagnare milioni di dollari, spesso grazie alla sistematica sovrapposizione di incarichi pubblici e business privati. Nel suo precedente mandato, il presidente aveva preso le distanze dal mondo della finanza decentralizzata, quella che corre solo nel web e taglia fuori gli intermediari tradizionali, a cominciare dalle banche.

Giusto il tempo di tornare alla Casa Bianca ed ecco l’inversione di rotta. «Farò in modo che gli Stati Uniti diventino la capitale mondiale delle criptovalute», ha dichiarato un mese fa Trump, che intanto, dopo aver incassato contributi milionari alla sua campagna presidenziale dai big dei bitcoin, si è dato personalmente molto da fare.

Il 23 gennaio, a soli due giorni dall’insediamento, il nuovo inquilino della Casa Bianca ha firmato un ordine esecutivo che di fatto vieta alla Fed o a qualsiasi altra entità federale di promuovere e diffondere le cosiddette stablecoin cioè valute digitali il cui valore è ancorato a quello del dollaro che servono ad agevolare gli scambi delle monete elettroniche. Neppure due mesi dopo, Trump si è fatto il suo stablecoin, battezzato USD1, anch’esso collegato al dollaro.

Criptomania

In altre parole, il presidente prima ha messo fuori gioco le iniziative pubbliche da tempo allo studio in un settore dalle grandi prospettive, per poi lanciarsi in prima persona in quello stesso settore. A gestire USD1 sarà la società World Liberty Financial, nata l’autunno scorso, che ha raccolto sul mercato 550 milioni di dollari subito dopo la vittoria elettorale di Trump. L’identità dei finanziatori non è stata resa nota, ma è lecito immaginare che i donatori siano soggetti che si aspettino qualcosa in cambio della loro generosa offerta.

In compenso, la Trump Organization, l’entità che gestisce il patrimonio del presidente, a gennaio ha comunicato di controllare la quota di maggioranza del capitale di World Liberty Financial, che vede tra i fondatori, oltre a due figli di Trump, Eric e Donald jr, anche Zach e Alex Witkoff, eredi di Steve Witkoff, l’immobiliarista di New York arruolato dal presidente, a cui è legato da decenni, come suo rappresentante personale nei negoziati per risolvere la crisi di Gaza e più di recente coinvolto anche nelle trattative con Mosca sull’Ucraina.

Incarichi pubblici e affari privati, quindi, sempre correndo sul filo del conflitto d’interessi. Questo è lo stile (si fa per dire) di Trump, che nella home page di World Liberty Financial viene ritratto in posa da condottiero come l’ispiratore (c’è scritto così) di una nuova era della finanza. Per dare un’idea di come funziona questa presunta nuova era della finanza, e di chi ci guadagna, è istruttiva la storia dei meme coin della coppia presidenziale.

A gennaio, poco prima dell’insediamento, il mercato è stato inondato dai meme coin dello stesso Trump e della moglie Melania. I meme coin sono valute digitali prive di utilità concreta se non quella di attirare investimenti ad alto rischio il cui valore dipende unicamente dal flusso di acquisti che riescono a generare. Arrivati a toccare una quotazione di oltre 70 dollari nei giorni immediatamente successivi al collocamento, i Trump coin viaggiano da settimane sugli 8 dollari.

La folla degli investitori ha quindi accumulato perdite per un paio di miliardi, mentre le strutture legate al presidente che ne hanno curato la diffusione sul mercato hanno incassato, secondo i calcoli del Financial Times, almeno 350 milioni di dollari.

Family and friends

Family and friends sono al comando anche del Trump Media Technology Group (Tmtg), la società quotata in Borsa (al Nasdaq) che gestisce il social media Truth, diventato una sorta di bollettino ufficiale della Casa Bianca, quello su sui sono passati in anteprima, per esempio, tutti gli annunci sui dazi e anche l’invito a comprare azioni del 9 aprile che ha innescato i sospetti di insider trading.

Alla presidenza di Tmtg troviamo David Nunes, l’ex congressman repubblicano che ai tempi del primo mandato di Trump fu costretto alle dimissioni dal vertice della commissione d’inchiesta sulle intromissioni russe nella campagna elettorale del 2016.

Tornato alla Casa Bianca, l’amico presidente ha messo il suo fedele sostenitore a capo del team di consulenti presidenziali per le questioni di intelligence. Nunes manterrà anche l’incarico a Tmtg, dove tra contanti, bonus e premi in azioni potrà incassare 47 milioni di dollari entro il 2027. Nei mesi scorsi, il board della società trumpiana è diventato una sorta di ufficio di collocamento per futuri esponenti dell’amministrazione americana.

Ecco, allora, che, fino a poche settimane fa, tra gli amministratori di Tmtg avevano trovato posto il futuro numero uno dell’Fbi, Kash Patel, Pam Bondi, scelta come attorney general, e anche Linda McMahon, promossa segretaria all’Istruzione. Tutti hanno dato le dimissioni dal board subito dopo la nomina governativa e hanno promesso di vendere le loro azioni di Tmtg entro 90 giorni. Durante la loro gestione la società controllata al 53 per cento da un trust che fa capo alla famiglia Trump, ha accumulato perdite: nel 2024 il bilancio si è chiuso in rosso per 400 milioni su ricavi per una manciata di milioni di dollari.

Per il futuro, però, sono stati annunciati grandi progetti. Tmtg ha lanciato il marchio Truth.Fi a cui faranno capo nuove iniziative nel settore, manco a dirlo, della finanza digitale. Per l’occasione è stata inaugurata la collaborazione con la grande società di brokeraggio fondata e gestita dal miliardario Charles Schwab. Intanto sua figlia Samantha è stata nominata vice capo dello staff del dipartimento del Tesoro guidato da Scott Bessent.

Nei programmi aziendali resi noti a febbraio ci sono anche gli Etf, cioè fondi comuni specializzati in specifici settori che in questo caso tenteranno di rastrellare pubblico risparmio usando il marchio Trump per attirare investitori. Fin qui non sono stati forniti dettagli su questi progetti, che prima di approdare al mercato dovranno essere autorizzati dalla Sec guidata da Atkins, il fedelissimo del presidente.

