Produrre idee capaci di innovare: quel valore che sfugge alle università

Il fatto che il valore economico prodotto dalle idee innovative nate nei laboratori non rimanga all’interno delle mura universitarie non è di per sé un’anomalia. Per decenni è andata così. Oggi le cose però sono radicalmente cambiate. L’attacco di Donald Trump alla ricerca, alla cultura scientifica, a college privati impone un cambio di paradigma

true false

Correva l’anno 1222 quando un gruppo di circa un centinaio di studenti lasciò Bologna e con quaderni e bagagli a dorso d’asino si recò a piedi a Padova per fondare una nuova università. L’esigenza era quella di trovare maggiore libertà e autonomia, che evidentemente non sentivano più garantite dall’ateneo bolognese. Più di 800 anni dopo il mondo e la società si sono completamente trasformati, ma certe esigenze, seppur per ragioni diverse, si ripresentano. Oggi secondo la rivista Nature, che a fi