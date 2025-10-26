Economia

Produrre idee capaci di innovare: quel valore che sfugge alle università

Francesco Suman
26 ottobre 2025 • 10:00

Il fatto che il valore economico prodotto dalle idee innovative nate nei laboratori non rimanga all’interno delle mura universitarie non è di per sé un’anomalia. Per decenni è andata così. Oggi le cose però sono radicalmente cambiate. L’attacco di Donald Trump alla ricerca, alla cultura scientifica, a college privati impone un cambio di paradigma

Correva l’anno 1222 quando un gruppo di circa un centinaio di studenti lasciò Bologna e con quaderni e bagagli a dorso d’asino si recò a piedi a Padova per fondare una nuova università. L’esigenza era quella di trovare maggiore libertà e autonomia, che evidentemente non sentivano più garantite dall’ateneo bolognese. Più di 800 anni dopo il mondo e la società si sono completamente trasformati, ma certe esigenze, seppur per ragioni diverse, si ripresentano. Oggi secondo la rivista Nature, che a fi

Per continuare a leggere questo articolo

Francesco Suman

Giornalista scientifico, scrive per varie testate di scienza e società, innovazione tecnologica, evoluzione, clima ed energia, politiche della ricerca. È autore e curatore de Il clima che vogliamo – ogni decimo di grado conta (Il Bo Live).