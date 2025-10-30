Profondo rosso Volkswagen. Pesa la crisi dei chip olandesi

L’assalto congiunto dei dazi Usa e della concorrenza delle auto cinesi hanno portato il colosso tedesco a segnare una perdita secca di 1 miliardo di euro. Il braccio di ferro sulla nazionalizzazione olandese del produttore di chip Nexperia rischia di colpire come un’onda d’urto l'industria automobilistica europea e in particolare di Vw che potrebbe dover bloccare la produzione delle Golf
L’assalto congiunto dei dazi Usa (con una flessione del 7,9 per cento nelle consegne di veicoli ai clienti negli Stati Uniti) e della concorrenza delle auto cinesi (calo del 4 per cento delle vendite in Cina) ha portato Volkswagen, una delle architravi dell’industria tedesca, a segnare nel terzo trimestre una perdita netta di 1,07 miliardi di euro, appesantita anche dai costi legati al programma di ristrutturazione del suo marchio di alta gamma Porsche. La guerra commerciale tra Usa e Cina risch