Quella scattata dall’ufficio studi di Coop è un’immagine piena di ombre. Ai dati poco incoraggianti su Pil e sul divario tra ricchi e poveri si unisce quello sugli acquisti. Il 42 per cento degli italiani preferisce risparmiare e, secondo il report, «a essere messa in discussione è l’essenza stessa della società dei consumi»

È una fotografia con più ombre che luci quella scattata dall’ufficio studi di Coop nel rapporto annuale sui consumi e gli stili di vita degli italiani. L’andamento del Pil, dopo la fiammata della fase post Covid, procede a ritmo rallentato e la curva si sta facendo quasi piatta considerato che per il biennio 2025-2026, nella visione più ottimista, si crescerà di appena mezzo punto percentuale, con la forchetta nella parte bassa che si attesta a un risibile +0,1 per cento.

Per la produttività si stima un calo dell’1,4 per cento, un trend opposto a quello che si registra nel resto d’Europa. «L’economia italiana torna al male antico di una produttività declinante», si legge nel report. E la crescita dell’occupazione, con 840mila nuovi occupati, non basta a rasserenare gli animi: nell’analizzare le peculiarità della nuova occupazione si evidenzia la prevalenza di «un lavoro poco qualificato e meno pagato» – i posti aumentano nei settori delle costruzioni e del commercio, in alberghi e ristoranti.

«E fa impressione il dato del titolo di studio», segnala l’ufficio studi Coop: il numero di occupati con licenza media è sceso di oltre 647mila unità, a fronte di un aumento di 687mila diplomati e 800mila laureati. Quindi persone più qualificate in posizioni meno qualificate.

Una situazione che pesa come un macigno sulle prospettive presenti e future anche tenendo conto dello scenario geopolitico mondiale in cui «nell’inedita contesa per la leadership del mondo post americano, gioca un ruolo dominante la tecnologia per il controllo dello spazio e per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale». Siamo in una «nuova età del caos» dove «l’Europa gioca di rimessa» e «resta ostaggio della sua governance incompiuta».

Ricchi e poveri

Tornando all’Italia l’ascensore sociale, già al piano zero da anni, rischia persino la discesa considerato lo stallo dei redditi delle famiglie. Si amplia il divario fra ricchi (o benestanti) e poveri: il 58 per cento della ricchezza è nelle mani di appena il 10 per cento della popolazione, peggio di noi solo i tedeschi. Il sistema Italia recupera il livello complessivo dei redditi delle famiglie solo in virtù del forte aumento del totale delle ore lavorate (2,3 miliardi in più di ore lavorate nel corso degli ultimi 5 anni), si legge nel report.

«Auspichiamo da parte del governo interventi strutturali che possano mitigare le difficoltà in essere. La riduzione del cuneo fiscale per il ceto medio e politiche di sostegno e contrasto alla povertà ci vedono favorevoli e disponibili anche ad essere soggetti propositivi in un eventuale tavolo di discussione collegiale su temi di filiera che essendo tali non possono essere unilaterali, ma devono essere affrontati con tutte le organizzazioni coinvolte», sottolinea Ernesto Dalle Rive, presidente Ancc-Coop (Associazione nazionale cooperative di consumatori).

Inquietudine e allerta

Inquietudine e allerta sono le parole che prendono quota nel vocabolario degli italiani e di contro si allontanano dall’orizzonte fiducia e serenità. Paure che si riflettono nella vita reale: è il risparmio la voce numero uno per il 42 per cento degli italiani quando si fanno acquisti e, secondo l’ufficio studi Coop, «a essere messa in discussione è l’essenza stessa della società dei consumi».

Persino per smartphone, gadget tecnologici ed elettronica di consumo, su cui gli italiani per anni non hanno badato a spese, rallenta il trend di acquisto. Per i telefoni cellulari, in particolare dal 2022, gli acquisti annui sono diminuiti di 2 milioni di unità a fronte di un aumento del second hand e di una propensione alla riparazione, trend che vale anche per l’abbigliamento e per altre categorie.

Sul cibo cambiano come non mai le abitudini: si va sempre meno al ristorante, -2,2 per cento in un anno e il dato tenderà a peggiorare nei prossimi mesi. Si resta più a casa dunque e il carrello della spesa non è più quello di una volta: si registra una ripresa importante negli acquisti (nei primi sei mesi dell’anno +3,8 per cento a valore e +2 per cento a volume) e fare da traino sono frutta e verdura e altri prodotti del fresco e negli ultimi 12 mesi sostituti vegetali delle proteine animali sono cresciuti 10 volte di più delle carni, complice la svolta “salutista” in particolare delle nuove generazioni.

Ma le difficoltà economiche impattano sulle scelte, tant’è che cresce la spesa nei discount (+1,8 per cento a volume) e ancor più quella nei supermercati (+2,7 per cento) dove spopolano i prodotti in promozione e quelli a marchio del distributore ossia più convenienti rispetto ai brand popolari (nel caso specifico le vendite di Coop crescono più del mercato con un +0,8 per cento rispetto alla media del retail). Una corsa al risparmio dovuta anche al fatto che sono in aumento le spese “obbligate”, quelle per abitazione, utenze domestiche, trasporti.

«La debolezza della domanda è un fatto reale e sembra destinata a intensificarsi, con un comportamento di acquisto sempre più orientato alla ricerca di risparmio nella spesa quotidiana», sottolinea Domenico Brisigotti, direttore generale Coop Italia. E la presidente Maura Latini, evidenzia che «il compito primario della cooperazione di consumatori è stare a fianco delle famiglie, tutelare il loro potere d’acquisto, unire alla convenienza la qualità e la sicurezza di ciò che mettiamo sui nostri scaffali».

