Per gli italiani è finita l’era del consumismo. La fotografia del rapporto Coop
09 settembre 2025 • 20:35Aggiornato, 09 settembre 2025 • 20:35
Quella scattata dall’ufficio studi di Coop è un’immagine piena di ombre. Ai dati poco incoraggianti su Pil e sul divario tra ricchi e poveri si unisce quello sugli acquisti. Il 42 per cento degli italiani preferisce risparmiare e, secondo il report, «a essere messa in discussione è l’essenza stessa della società dei consumi»