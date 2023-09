Il ministero dell’Economia ha comunicato il rendiconto minimo garantito per la nuova tornata di Btp Valore, che verranno emessi dal 2 al 6 ottobre: per i primi tre anni, sarà del 4,10 per cento, e salirà al 4,50 percento per gli ultimi due. Questi titoli avranno infatti una durata quinquennale.

Non si tratta ancora dei tassi definitivi: alla fine del periodo di collocamento verranno confermati, o ritoccati al rialzo, in base alle condizioni di mercato.

I Btp Valore

Questi titoli sono riservati ai piccoli risparmiatori: l’operazione era stata lanciata per la prima volta già a giugno e aveva chiuso il periodo di collocamento con un’offerta da 17,1 miliardi di euro. In tutto, aveva fruttato più di 18 miliardi. Il rendimento minimo garantito era del 3,25 per cento per i primi due anni e del 4 per cento per i due successivi.

Quelli che verranno emessi a ottobre introducono la novità delle cedole pagate trimestralmente, e non semestralmente. La durata è stata allungata a cinque anni, contro i quattro dell’edizione precedente. Rimane il premio fedeltà dello 0,5 per cento del capitale investito a chi acquista durante il periodo di collocamento e non cede i titoli fino alla scadenza.

© Riproduzione riservata