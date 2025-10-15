GLI OSTACOLI ALLA CONNETTIVITÀ

Per autorizzare i lavori del 5G ci vogliono 5 mesi: la burocrazia nemica della rete veloce

La vetrina di un negozio di tecnologia
Mila Fiordalisi
15 ottobre 2025 • 18:12

Dalle rilevazioni dell’Istituto di competitività emerge un quadro allarmante: non sono bastati i decreti semplificazioni, le leggi sulla concorrenza e il Pnrr a velocizzare le procedure per gli scavi

Accelerare sulle infrastrutture di Tlc? In Italia è una chimera perché le tempistiche, quelle della burocrazia, continuano a rappresentare la zavorra numero uno, disallineando il nostro Paese dal resto d’Europa e soprattutto dagli obiettivi della cosiddetta “Gigabit society”. Per non parlare della partita dei data center e dell’intelligenza artificiale su cui scommette il governo ma che, senza reti a banda ultralarga, diffuse in modo massiccio sul territorio, sarà impossibile da giocare. Al ce

