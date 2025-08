Distruggere l’indipendenza delle banche centrali non è una buona idea, perché è più probabile che provochi un’altra crisi piuttosto che risolvere il problema di fondo. Ma questo non significa che dobbiamo conservare il sistema esistente invece di cercare un nuovo assetto monetario

Le società democratiche richiedono elezioni libere ed eque e un sistema giudiziario indipendente e imparziale che risolva le controversie senza tener conto dell’identità delle parti. Se le leggi che le democrazie si danno sono applicate in modo imparziale e senza interferenze da parte dell’esecutivo, una democrazia non è degna del suo nome.

Ma lo stesso vale per la gestione del denaro di una democrazia? Se banche centrali indipendenti e tecnocratiche non favoriscono la democrazia, in quale altro modo dovrebbe essere condotta la politica monetaria? Fino a poco tempo fa, porre tali domande sarebbe stata considerata un’eresia.

La saggezza convenzionale era che le banche centrali dovessero essere responsabili della politica monetaria e che dovessero essere indipendenti dalle interferenze dell’esecutivo, del legislatore e persino dei tribunali (con alcune eccezioni).

Ma i tempi sono cambiati. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è imposto come il principale distruttore di assunti di lunga data su quasi tutte le questioni politiche, compresa la moneta.

Discutendo apertamente se licenziare il capo della Federal Reserve, non sta solo attaccando Jerome Powell personalmente; sta anche prendendo di mira la convinzione che le banche centrali debbano essere indipendenti. I mercati si sono spaventati, ma questo non dovrebbe impedirci di fermarci e di chiederci se l’attuale assetto monetario sia effettivamente adatto allo scopo, e in particolare a quale scopo.

Una storia recente

L’idea che le banche centrali debbano essere sia pubbliche che indipendenti è relativamente recente. La Banca d’Inghilterra è stata fondata nel 1694 ed è cresciuta fino a diventare una banca centrale, anche se è stata di proprietà privata fino a dopo la Seconda Guerra mondiale. La Federal Reserve statunitense è stata istituita solo nel 1913. Il mandato delle banche centrali è stabilito per legge: la stabilità dei prezzi è la priorità principale per la maggior parte di esse, anche se alcune, tra cui la Fed, hanno ricevuto anche altri mandati, come la piena occupazione.

Il mandato di stabilità dei prezzi richiama l’idea che la politica monetaria sia una questione tecnocratica, che andrebbe lasciata a esperti lontani dalla politica di parte. Ma la politica monetaria ha inevitabilmente effetti distributivi. Ad esempio, i creditori perdono per l’inflazione ma guadagnano per l’aumento dei tassi di interesse; le politiche di austerità possono ridurre il debito, ma aumentano la disoccupazione, spesso con risultati deleteri per la politica democratica.

Un tempo la questione della valuta era un tema politico scottante. Negli anni Settanta dell’Ottocento, il Congresso degli Stati Uniti discuteva su questioni quali la quantità di moneta bancaria rispetto a quella pubblica, se l’emissione di moneta dovesse o meno essere vincolata a uno standard metallico e come soddisfare al meglio le esigenze sociali e politiche attraverso la politica monetaria. All’epoca si capiva chiaramente che la politica monetaria era uno strumento fondamentale nell’arsenale della politica.

Un mezzo democratico

Come ha suggerito Christine Desan della Harvard Law School, il fatto che la gestione del denaro richieda competenze non dovrebbe oscurare il fatto che il denaro è, o forse potrebbe essere, un «mezzo democratico».

John Maynard Keynes era forse meno disposto a riporre tanta fiducia nella gestione democratica del denaro, ma nel suo Trattato sulla Riforma Monetaria (1923), chiedeva la costituzionalizzazione della politica monetaria in nome della giustizia sociale. Secondo il mio collega della Columbia Lev Menand, “The Fed Unbound”, la Fed statunitense, così come era stata originariamente concepita, aveva proprio questo scopo: creare una struttura di governance federata per coordinare la politica monetaria e la vigilanza bancaria al servizio del pubblico.

Oggi la Fed e le altre banche centrali delle principali economie capitalistiche non operano in questo modo. Al contrario, sono diventate asservite alla finanza, in gran parte per loro stessa volontà.

Dagli albori del mercato dei pronti contro termine al periodo di massimo splendore dei titoli garantiti da attività e dei derivati, le banche centrali hanno utilizzato gli strumenti di politica monetaria per sostenere l’espansione della finanza dal settore bancario tradizionale e ben regolamentato al sistema bancario ombra. Hanno giustificato la loro incapacità di domare le forze finanziarie che hanno scatenato invocando il mito dell’autoregolamentazione dei mercati.

E per coprire le loro tracce, hanno salvato questi mercati prima che potessero far esplodere il sistema finanziario globale. Forse erano indipendenti dalla politica, ma difficilmente erano imparziali.

I limiti delle banche centrali

All’indomani della crisi finanziaria globale del 2008, le banche centrali, i ministri delle finanze e le autorità di regolamentazione hanno giurato che non avrebbero mai più permesso che ciò accadesse. Questi impegni sono stati smentiti dal fatto che, sotto la supervisione delle stesse agenzie, il sistema bancario ombra non si è contratto ma si è espanso, con un totale di attività pari a 238,8 trilioni di dollari nel 2024, rispetto ai 62 trilioni di dollari del 2007.

Nel frattempo, le banche centrali hanno fatto relativamente poco per alleviare il dolore di dipendenti e debitori. Hanno aumentato i tassi di interesse a fronte di un rialzo dell’inflazione, anche se fattori come gli effetti prolungati della crisi del Covid-19 in Cina e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia hanno suggerito che le strozzature dell’offerta, che sono impermeabili alla politica monetaria, hanno giocato un ruolo fondamentale nel far lievitare i prezzi, come ha rimarcato all’epoca Isabella Weber.

Se le banche centrali non sono al servizio del popolo ma sono più legate alla finanza, cosa si può fare?

Distruggere l’indipendenza delle banche centrali non è una buona idea, perché è più probabile che provochi un’altra crisi piuttosto che risolvere il problema di fondo. Ma questo non significa che dobbiamo conservare il sistema esistente invece di cercare un nuovo assetto monetario.

È giunto il momento di ripensare a come gestire il denaro in modo vantaggioso per i cittadini e a come garantire che chiunque sia incaricato di svolgere questo ruolo non sia catturato dalla finanza.

