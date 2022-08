S&P rivede al ribasso le stime per l’economia europea in caso di stop totale e boccia la “Gasumlage”, la tassa introdotta a inizio agosto (con entrata in vigore a ottobre) sui consumi di gas al dettaglio per aiutare gli importatori colpiti dal balzo del costo dell'energia all'ingrosso

La Russia continua a ridurre le forniture all’Europa: Gazprom ha comunicato all'utility francese Engie SA che ridurrà le consegne di gas a partire da oggi a causa di «disaccordi su alcuni contratti».

Dopo i problemi con le turbine addotti dalla società per ridurre le forniture attraverso Nord Stream, il gasdotto che unisce la Russia alla Germania, la compagnia di Mosca continua a creare problemi ai paesi dell’Unione europea.

I tagli finora hanno colpito principalmente la Germania e l'Europa orientale, e, ricorda Bloomberg, hanno fatto precipitare il continente nella sua peggiore crisi energetica degli ultimi 50 anni, facendo salire i prezzi alle stelle.

«Ci stiamo preparando per lo scenario peggiore, che è un taglio completo», ha detto martedì la ministra francese per la transizione energetica Agnes Pannier-Runacher alla radio France Inter.

ltri Paesi come Bulgaria, Polonia e Finlandia, che si sono rifiutati di seguire il decreto del presidente russo Putin, da diversi mesi non ricevono più alcun metro cubi di gas russo.

Il Presidente della Repubblica Emmanuel Macròn ha già convocato per venerdì il Consiglio nazionale di difesa e sicurezza (Sdsn) per «fare il punto della situazione e degli scenari previsti» e per prepararsi «a tutti i possibili scenari di questo autunno e inverno», ha spiegato un consigliere dell’Eliseo all’agenzia di stampa francese Afp.

L'annuncio segue l'appello di lunedì del primo ministro francese Elisabeth Borne affinché le imprese riducano il consumo di energia o affrontino un possibile razionamento questo inverno se la Russia interromperà le consegne di gas.

La nota di Engie

«Gazprom –ha informato Engie di una riduzione delle consegne di gas, a partire da oggi, a causa di un disaccordo tra le parti sull'applicazione di alcuni contratti», ha affermato martedì l'utility francese in una nota. La compagnia comunque rassicura: «Come precedentemente annunciato, Engie si era già assicurata i volumi necessari per far fronte ai propri impegni nei confronti dei propri clienti e delle proprie esigenze, e messo in atto diverse misure per ridurre significativamente gli eventuali impatti finanziari e fisici diretti che potrebbero derivare da un'interruzione delle forniture di gas da parte di Gazprom».

Verso la recessione

L’agenzia di rating Standard&Poor’s intanto peggiora le previsioni per il vecchio continente nel caso in cui la Russia dovesse fermare del tutto le esportazioni di gas verso l'Europa e si rendesse necessario il razionamento obbligatorio dei consumi nella Ue. Hanno perciò decido di prendere in considerazione uno scenario più sfavorevole rispetto a quello base pubblicato a fine giugno.

La Germania, scrivono, cadrebbe in recessione, la crescita dell'eurozona si indebolirebbe e l'inflazione rimarrebbe alta più a lungo costringendo la Bce ad alzare i tassi al di sopra del 3 per cento entro l'inizio del 2024. Gli esperti di S&P Global Ratings in un rapporto pubblicato oggi

Da giugno a oggi i prezzi del gas sono ulteriormente aumentati e le prospettive di inflazione sono peggiorate. Il calo del prezzo del metano sulla borsa di Amsterdam, registrato tra ieri e oggi dopo che la presidente Ursula von Der Leyn ha annunciato che l’Unione europea si prepara a nuove misure di emergenza, non basta a garantire che il prezzo continuerà a scendere, soprattutto in vista della chiusura programmata del gasdotto Nord Stream dal 31 agosto al 2 settembre e che si aggiungerà alla riduzione dei flussi francesi.

Il prossimo scenario di base dell'outlook economico verrà pubblicato da S&P alla fine di settembre, dopo che la Commissione potrebbe aver presentato le nuove proposte. Secondo l'agenzia, Germania e Italia sono i paesi più esposti in caso di chiusura delle forniture russe, vista la forte dipendenza dal gas russo, nonostante a oggi si sia ridotta con la complicità della bella stagione e l’aumento delle forniture dell’Algeria e della rotta del Nord Europa nel caso dell’Italia.

La “Gasumlage”

In Germania - osservano gli analisti di S&P - il colpo alla spesa dei consumatori è molto più pronunciato a causa dell'inflazione relativamente più elevata e ulteriormente spinta al rialzo dalla tassa speciale introdotta a inizio agosto (con entrata in vigore a ottobre) sui consumi di gas al dettaglio per aiutare gli importatori colpiti dal balzo del costo dell'energia all'ingrosso, la “Gasumlage”.

«Uno dei motivi principali per cui l'Italia soffre meno della Germania - si legge nel rapporto - è che il paese non ha questo meccanismo di passaggio dei maggiori costi all'ingrosso ai prezzi al dettaglio. Se altre economie europee adottassero misure simili a quelle tedesche, i risultati dello scenario sarebbero peggiori per queste economie e per l'intera zona euro».

