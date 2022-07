Elon Musk, il fondatore di Tesla multimiliardario ritira l’offerta per l’acquisizione del social network Twitter. L’intesa valeva 44 miliardi e Twitter aveva dato accesso ai suoi dati dopo che Musk aveva espresso l’intenzione di acquisire la società.

Ora però l’amministratore delegato di Tesla, che sta vivendo settimane difficili in Borsa, sostiene che il social network non gli abbia fornito le informazioni commerciali richieste, in particolare sui falsi account. Secondo Musk infatti la quota di account falsi o bot sarebbe superiore al 50 per cento.

Twitter giù, Tesla su

Il titolo di Twitter è crollato di circa il 9 per cento nelle contrattazioni dopo mercato, mentre le azioni di Tesla hanno guadagnato. Tuttavia, per Musk si profila ora una battaglia legale, Twitter ha annunciato che porterà avanti una azione giudiziaria nei confronti dell’imprenditore che potrebbe costargli fino a un miliardo di dollari.

© Riproduzione riservata