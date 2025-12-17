Scalata Mediobanca. Le falle nella difesa di Caltagirone

true false

La reazione era attesa ed è puntualmente arrivata, nero su bianco, con un comunicato diffuso lunedì in serata dalla Caltagirone spa, la holding quotata in Borsa presieduta e controllata da Francesco Gaetano Caltagirone. Indagato dalla procura di Milano nell’indagine sulla scalata di Mps a Mediobanca, il costruttore ed editore romano ha riunito il cda della sua società per ribadire in una nota ufficiale le posizioni già espresse informalmente in passato. Viene quindi respinta la ricostruzione dei