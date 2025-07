Non è una bocciatura definitiva, almeno non ancora. Ma è un avvertimento chiaro di Bruxelles a Roma. La Commissione europea ha pronta una lettera da indirizzare a palazzo Chigi per criticare le severe condizioni dettate dal governo a Unicredit per l’offerta pubblica di scambio su Banco Bpm.

Per adesso, almeno secondo Bloomberg che ha lanciato l’indiscrezione, si tratterà solo di una comunicazione in cui si chiede a Roma di eliminare i paletti imposti con il golden power all’istituto di piazza Gae Aulenti. Un avviso che arriverà a breve, forse già oggi. Il governo di Giorgia Meloni avrà qualche settimana per rispondere. E scegliere se adeguarsi o meno. Solo allora l’esecutivo europeo prenderà una decisione finale. Ci vorrà tempo, quindi. L’opzione più drastica, al momento ancora lontana, è di far scattare una procedura di infrazione contro l’Italia. Ma a quel punto lo scontro sarebbe frontale.

La critica dell’Ue

La Commissione premerà su un elemento preciso per bacchettare il nostro paese: Roma non poteva intervenire così duramente, con il golden power, sull’iniziativa di Unicredit. Bruxelles si fa forza delle norme europee, specie dell’articolo 21 del regolamento Ue sulle concentrazioni, per cui viene stabilito che ad avere giurisdizione esclusiva su questo tipo di operazioni è la Commissione Ue e non i singoli paesi. A meno di eccezioni, come rischi alla sicurezza pubblica o al pluralismo dei mezzi di informazione. Ipotesi che difficilmente si possono ricondurre al caso di Unicredit e Banco Bpm.

L’Italia aveva giustificato l’utilizzo dello strumento d’emergenza, deciso lo scorso aprile, parlando di difesa degli interessi nazionali. Forza Italia aveva nicchiato, mentre la Lega di Matteo Salvini e di Giancarlo Giorgetti, reputando fondamentale l’integrità di Banco Bpm, si era messa in trincea fin da subito osteggiando l’offerta dell’istituto di piazza Gae Aulenti, giudicato non abbastanza italiano.

In realtà Unicredit, come Banco Bpm, è una banca italiana con sede in Italia. Una forzatura politica che aveva già attirato le attenzioni europee, con una prima richiesta formale di informazioni inviata da Bruxelles.

A giugno, invece, era stato dato il via libera all’operazione da parte dell’Antitrust Ue, pur prescrivendo alcune condizioni a Unicredit, tra cui la cessione di 209 filiali del futuro gruppo. Le limitazioni imposte dall’Italia, invece, erano ben più stringenti: dalla chiusura delle attività in Russia entro l’inizio del 2026, che vuol dire perdite assicurate per Unicredit, al mantenimento degli investimenti in emittenti italiani da parte di Anima, cioè la società controllata da Piazza Meda.

Obblighi troppo onerosi per Unicredit, come ampiamente dichiarato in questi mesi da Andrea Orcel. L’amministratore delegato della banca ha ripetutamente chiesto chiarezza riguardo la legittimità della misura, arrivando a ipotizzare – qualora non avesse avuto risposte – una marcia indietro e il ritiro dell’offerta. Non prima, però, di aver presentato ricorso al Tar del Lazio, la cui sentenza è attesa proprio oggi, e di aver provato a dialogare con il governo per un possibile ammorbidimento dei paletti.

Lo scontro con l’Europa

Il cartellino europeo è giallo, ma ora l’Italia ha un nuovo fronte legato al settore bancario con l’Ue. Che si aggiunge a quello relativo alla cessione del 15 per cento di Mps da parte del ministero dell’Economia. La Commissione, infatti, ha acceso un faro sulla vendita della quota – gestita da Banca Akros – del 15 per cento, finito a quattro investitori: il gruppo Caltagirone, Delfin, Anima e proprio Banco Bpm. In questo caso i dubbi riguardano la potenziale esclusione dalla gara di alcuni grandi attori, tra cui Unicredit.

Il governo italiano, adesso, è a un bivio. La prima strada, forse quella meno verosimile visto il carattere dell’esecutivo, è ingoiare il rospo, tornare al tavolo con Unicredit, magari allentando le condizioni del golden power, e trovare un accordo. Un’altra via è invece legata alla sentenza del Tar: in caso di esito negativo potrà fare ricorso al Consiglio di stato, rinviando così almeno di settimane l’epilogo. E nel frattempo, magari, andare allo scontro diretto con l’Ue e le sue “ingerenze”. Scenario politicamente comodo, specie per la Lega. Meno per Forza Italia o Meloni.

Tuttavia, oltre allo scontro Bruxelles-Roma c’è un altro risvolto. Per via del dubbio utilizzo del golden power da parte del governo, la valutazione dell’Ue potrebbe colpire le basi di uno strumento in teoria valido e funzionale al sistema paese.

Intanto da Unicredit, ma anche da palazzo Chigi e dalla Commissione Ue, non sono filtrate reazioni. Ma a piazza Gae Aulenti la notizia della lettera non deve essere stata accolta negativamente. Tutt’altro. Con l’intervento di Bruxelles, infatti, riprende quota – quasi a sorpresa – la possibilità di portare a termine l’acquisizione di Banco Bpm. Possibilità che è stata intercettata anche dalla Borsa italiana. Piazza Affari ha chiuso in rialzo con Banco Bpm e Unicredit che hanno accelerato fin dall’uscita dell’indiscrezione. E hanno chiuso rispettivamente con un +3,60 per cento e un +1,90 per cento.

Le opposizioni, invece, hanno provato a mettere pressione. Per Bruno Tabacci, deputato del Pd, è stato «un utilizzo disinvolto e opaco» del golden power. Mentre Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, ha consigliato alla premier di fare «buon viso a cattivo gioco: eviterà uno scontro inutile e perdente con la Commissione e al contempo ripristinerà un mercato libero fatto di regole certe e chiare».

