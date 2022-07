«Abbiamo mantenuto i nostri obiettivi e i nostri business sono solidi, con un modello che si adatta al mutevole scenario macroeconomico. I ricavi e la redditività sono in forte aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 e l'Ebit di Gruppo semestrale ha raggiunto un livello record nella storia di Poste, tenendo conto delle congiunture macroeconomiche sono stati raggiunti ottimi livelli».

Lo ha detto Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, nel corso della presentazione dei dati relativi al secondo trimestre e al primo semestre 2022. «Abbiamo avuto una raccolta netta positiva trainata da depositi e prodotti assicurativi», ha aggiunto Del Fante, spiegando che «c’è stato un andamento positivo dei flussi dei buoni postali dopo le significative azioni di riprezzamento intraprese da Cdp a inizio luglio, in risposta al rapido rialzo dei tassi di interesse».

I risultati

L’utile netto solido per Poste italiane è in crescita del 44 per cento a 469 milioni nel secondo trimestre del 2022, con un forte miglioramento della redditività (con l’Ebit del secondo semestre del 2022 pari a 698 milioni di euro). Il risultato operativo semestrale è stato per quest’anno pari a 1,4 miliardi: un record nella storia del gruppo.

I risultati finanziari per il primo semestre sono stati approvati dal consiglio di amministrazione di Poste Italiane, presieduta da Maria Bianca Farina. «I numeri parlano da soli: la performance è stata solida su tutta la linea, costantemente al di sopra dei livelli pre-pandemici, nonostante le incertezze del contesto macroeconomico e la complessità del periodo storico che stiamo vivendo», ha detto Del Fante.

«Ci troviamo ad un buon punto nell’esecuzione del piano “24SI Plus”, che consolida ulteriormente la nostra leadership come “platform company”», ha aggiunto. «Questi importanti risultati raggiunti nel trimestre ci consentono di guardare avanti con ottimismo sia per il resto dell'anno sia per quanto riguarda le prospettive di crescita a medio termine della nostra azienda».

© Riproduzione riservata