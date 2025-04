Il leghista non concede l’allargamento di spesa per il settore, per tenere i conti in ordine. Ma il ministro della Difesa lo incalza: «Sono investimenti necessari in vista degli scenari futuri»

L’Italia raggiungerà l’obiettivo Nato del due per cento del prodotto interno lordo per le spese militari già quest’anno e lo farà attraverso una serie di modifiche contabili. Con un impatto sul debito pubblico dello 0,7 per cento, secondo le stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio, mentre d’altro canto i dazi di Trump potrebbero ridurre il Pil italiano di 0,3 punti percentuali e portare a una perdita di 68 mila posti di lavoro.

L’incremento delle spese per la difesa è l’unico dato programmatico di rilevanza che emerge dal Documento di finanza pubblica, che per essere uno strumento di programmazione 2025 – 2028 non ha niente di programmatico riguardo al Pnrr, ai dazi che già pesano su imprese e consumatori, il caro energia che zavorra famiglie e aziende, la sanità che annaspa in crescendo, flagellata da politiche ai margini o fuori dalle disposizioni della carta costituzione, le pensioni, il fisco.

Bisticci sul due per cento

La decisione era nella aria e peraltro già resa nota giorni fa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista ad Agorà. Eppure, nella maggioranza quel due per cento per le armi ad alcuni arriva indigesto e altri non lo hanno visto arrivare.

Risulta indigesto allo stesso ministro dell’Economia, il leghista Giancarlo Giorgetti, che in audizione al Senato sul Dpf, pur ammettendo «Siamo pienamente consapevoli della necessità di aumentare questa spesa nei prossimi anni» rivendica l’impegno per la tenuta dei conti pubblici e ricorda la priorità di gestire il debito pubblico che «divora ogni spesa, anche la più nobile, come quella per la sanità e la scuola». E quindi no, per ora, allo scostamento di bilancio né per la difesa né per i dazi. Il governo, sostiene Giorgetti, non utilizzerà la deroga al patto di stabilità «per le spese militari, riteniamo corretto aspettare il vertice Nato di giugno per vedere l’orientamento generale».

Mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto pare che non abbia visto arrivare i toni al vetriolo del titolare dell’economia. E così in serata, mercoledì, scoppiano scintille tra i due su una non ben definita «lista delle spesa», così definisce Giorgetti l’elenco di armamenti dal ministero della Difesa, suscitando la replica per le rime del ministro Crosetto.

«Crosetto mi ha mandato la lista della spesa l’altro ieri» dice Giorgetti, «non ho avuto il coraggio di guardarla, temo che sia lunga. Per gli Stati Maggiori degli eserciti è il loro momento, tutti i sogni di una vita che non potevi comprare ora li mettono lì, è come il Natale». A cui il collega di Fratelli d’Italia, Crosetto manda a dire su X che «purtroppo non è Natale, non c’è nulla da festeggiare, non ci sono liste della spesa ma viviamo tempi drammatici. Mi fa piacere che Giancarlo non abbia perso il senso dell’umorismo che io fatico spesso a ritrovare perché lavoro pensando agli scenari che potrebbero essere costretti ad affrontare le donne e gli uomini della Difesa, cioè le persone che hanno promesso di difendere me, lui, e tutti gli altri cittadini italiani. Loro sanno meglio di tutti che non si parla di giocattoli per divertirsi ma di armi con cui proteggere la loro nazione».

L’altolà di Giorgetti

Ciò che non va giù a molti nel governo è probabilmente l’altolà al potenziamento della spesa militare, scandito chiaramente dall’inquilino del Mef con un no netto allo scostamento di bilancio, vale a dire all’incremento del debito pubblico oltre la soglia già prevista per finanziare il riarmo del Paese: «Prima di prevedere spese supplementari voglio sapere dove vanno a finire per quale motivo le devo fare», sostiene Giorgetti.

Vedremo cosa intende il ministro, anche dopo la nota diffusa venerdì dalla Casa Bianca a commento della visita di giovedì della premier Giorgia Meloni che recita: gli Stati Uniti e l’Italia «ribadiscono il loro incrollabile impegno verso la Nato» e continua «siamo pronti ad aumentare ulteriormente la cooperazione in ambito di equipaggiamento e tecnologia della difesa, compresa la coproduzione e lo sviluppo congiunto, al fine di rafforzare le capacità industriali di difesa di Usa e Italia». E considerando anche che, da quando si è insediato alla Casa bianca, Donald Trump tuona facendo pressioni sugli alleati della Nato per spingerli ad aumentare la spesa militare fino al 5 percento del Pil. Un importo che il ministro Crosetto ha definito «impensabile».

E se Crosetto tira in ballo le sfide in arrivo per i soldati italiani, Giorgetti evoca «il criterio del buon padre di famiglia», con cui «fin quando resto ministro in questo governo continuerò a gestire il ministero dell’Economia».

La Commissione europea ha proposto di consentire agli Stati membri di aumentare la spesa per la difesa dell’1,5 per cento del Pil ogni anno per quattro anni, senza che questo faccia scattare le misure disciplinari che normalmente scattano quando il deficit pubblico supera il 3 percento del Pil, ma il ministro dell’Economia non intende avvalersene visto che il debito pubblico, già alto, è in risalita. Un debito che va ridotto, sostiene Banca d’Italia.

Peccato però che l’esecutivo non dica però da dove voglia prendere i soldi per finanziare il 2 per cento del Pil per le armi.

Rebus finanziamento

«A tutt’oggi nessun membro del governo italiano, né la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, né il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, hanno risposto alla “domanda delle domande”: da dove il governo prenderà i soldi per finanziare un aumento delle spese militari 2025, dal 1,5 percento al due percento del Pil, ovvero 8 miliardi di euro in più?» scrive in un comunicato Archivio Disarmo, aderendo alla campagna “Ferma il riarmo” lanciata da Rete Italiana Pace e Disarmo assieme a Sbilanciamoci!, Greenpeace e Fondazione Perugia-Assisi.

Raggiungere l’obiettivo del 2 per cento significa circa 11 miliardi di euro, ma l’Italia, afferma Giorgetti, vuole adeguare i propri criteri contabili per allinearli alle norme della Nato ed elencare come spese per la difesa voci che in precedenza erano escluse, come i soldi spesi per tecnologie civili e per pagare le pensioni ai soldati.

Secondo i dati del Dfp, il debito pubblico dell’Italia, proporzionalmente il secondo più alto nella zona euro dopo la Grecia, quest’anno si attesterà al 136,6 per cento del Pil. Si prevede che il debito salirà al 137,6 nel 2026, per poi scendere al 137,4 per cento nel 2027.

