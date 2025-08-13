Mentre Schlein e Meloni duellano sui numeri del turismo, che resteranno incerti a lungo, esperti e associazioni si interrogano sul calo registrato nei lidi. È un segnale della crisi del ceto medio o sono cambiate le abitudini? Roventini (Scuola superiore Sant’Anna): «Gli stipendi sono fermi da trent’anni, serve un salario minimo». Costabile (Luiss): «Si cercano anche mete più dinamiche, in montagna o all’estero». Le ferie distribuite su più mesi e il peso del climate change
Portafogli vuoti o vacanze diverse? Il doppio volto della crisi in spiaggia
13 agosto 2025 • 18:25
Mentre Schlein e Meloni duellano sui numeri del turismo, che resteranno incerti a lungo, esperti e associazioni si interrogano sul calo registrato nei lidi. È un segnale della crisi del ceto medio o sono cambiate le abitudini? Roventini (Scuola superiore Sant’Anna): «Gli stipendi sono fermi da trent’anni, serve un salario minimo». Costabile (Luiss): «Si cercano anche mete più dinamiche, in montagna o all’estero». Le ferie distribuite su più mesi e il peso del climate change