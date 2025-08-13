Mentre Schlein e Meloni duellano sui numeri del turismo, che resteranno incerti a lungo, esperti e associazioni si interrogano sul calo registrato nei lidi. È un segnale della crisi del ceto medio o sono cambiate le abitudini? Roventini (Scuola superiore Sant’Anna): «Gli stipendi sono fermi da trent’anni, serve un salario minimo». Costabile (Luiss): «Si cercano anche mete più dinamiche, in montagna o all’estero». Le ferie distribuite su più mesi e il peso del climate change

«È il segno definitivo della crisi del ceto medio». «No, gli italiani hanno cambiato abitudini e vanno in vacanza altrove». «Ma c’è chi taglia le spese perché non arriva a fine mese». «Macché, il turismo montano è in continuo aumento». I video con le spiagge mezze vuote e gli ombrelloni chiusi rilanciati sui social hanno diviso la politica sulle difficoltà del turismo balneare, dopo che gli stessi esercenti hanno denunciato presenze e consumi scesi del 15 per cento rispetto a un anno fa, con punte del 25 in Calabria e in Romagna.

«Giorgia Meloni dovrebbe rispondere alle famiglie che hanno salari troppo bassi per andare in vacanza, mentre il suo governo blocca l’adozione di un salario minimo», ha attaccato la segretaria del Pd Elly Schlein. Facendo leva sui dati del Viminale, la premier ha invece accusato le opposizioni di «screditare l’immagine dell’Italia»: il calo delle presenze di italiani (-0,8 per cento secondo Federalberghi) sarebbe compensato dai turisti stranieri (+2,3 per cento) e dal «boom della montagna».

Ma come stanno davvero le cose? Il balletto di cifre sulla stagione in corso è destinato a proseguire per i prossimi mesi, fino a quando l’Istat (con tempi non celeri) pubblicherà le statistiche complete sull’andamento del turismo. Nel frattempo, ognuno è libero di diffondere dati parziali e interpretarli a suo modo. Ciò che si può dire, per il momento, è che la rinuncia a ombrellone e lettino pare dettata da un cocktail amaro: stipendi stagnanti e aumento dei prezzi, oltre a un cambiamento profondo nelle abitudini di viaggio.

Ceto medio pessimista

C’è chi rinuncia a viaggi e vacanze per i costi, giudicati insostenibili o sproporzionati rispetto ai servizi offerti. Al “caro ombrellone” vanno infatti aggiunti i prezzi di consumazioni e servizi accessori, dai gelati al noleggio pedalò, anch’essi in crescita. La tesi è contestata dai balneari, secondo cui «le famiglie non hanno soldi e mutui e bollette sono troppo alti: così la gente si vede costretta a tagliare svago e tempo libero». «Non siamo noi troppo cari, sono gli italiani troppo poveri» è anche la linea di Federalberghi, con il presidente Bernabò Bocca che ha chiesto al governo di agire per tagliare il cuneo fiscale.

Pesano quindi le ristrettezze economiche delle famiglie e la crisi del ceto medio, che si trova schiacciata tra salari al palo, inflazione e un costo della vita in aumento. «Gli stipendi non crescono da trent’anni e hanno recuperato poco dell’ultima fiammata inflazionistica, meno di Francia, Spagna e Germania. I salari reali stanno recuperando ma sono ancora del 7,5 per cento più bassi rispetto al 2021. Così i nostri lavoratori hanno perso parte del potere d’acquisto», dice a Domani Andrea Roventini, docente di economia politica alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa.

Che fare, quindi? «Bisogna aumentare i salari rinnovando i contratti nazionali scaduti e prevedendo regole più stringenti sulla contrattazione: in caso di mancato accordo servono clausole che prevedano, come per i metalmeccanici, un adeguamento automatico all’inflazione», aggiunge Roventini. «E va introdotto un salario minimo, anch’esso indicizzato, che trainerebbe verso l’alto gli stipendi e consentirebbe ai lavoratori ai margini di farsi almeno un weekend di vacanza. È un loro diritto sempre più sotto attacco».

In effetti, come ha sostenuto Schlein, i numeri mostrano che tante famiglie hanno ridotto la durata delle vacanze, mentre i nuclei a basso reddito spesso vi rinunciano del tutto: secondo i dati Eurostat, quasi un terzo degli italiani non può permettersi neanche una settimana all’anno lontano da casa. Il dato però si presta a più letture: tra i grandi paesi europei solo la Spagna fa peggio di noi, ma la percentuale italiana è in calo dal 2021. Stando a questa rilevazione, il numero di cittadini tagliati fuori dalle vacanze non è mai stato così basso dal 2004.

Inoltre, l’Istat certifica che – grazie agli sconti fiscali e contributivi dei governi Draghi e Meloni, che hanno alleggerito il cuneo fiscale per oltre 30 miliardi – i salari netti sono cresciuti più dei lordi e il reddito di alcune famiglie è cresciuto più dell’inflazione, anche grazie all’aumento dell’occupazione. Ma ciò non ha ridotto la percezione negativa sul futuro, con circa metà degli italiani che ritiene la propria famiglia di classe medio-bassa. Una misura che, secondo l’istituto Demos, è cresciuta di quasi dieci punti nell’ultimo anno.

Un’altra idea di vacanza

«Non esiste più solo agosto, oggi le ferie si spalmano su tutta la stagione e si scelgono vacanze più brevi ma più frequenti», ha invece detto il presidente di Assoturismo Vittorio Messina, secondo cui il turismo estivo non è un flop ma ha cambiato faccia. Della stessa idea, ovviamente, sono i partiti di governo. Ciò rispecchierebbe la perdita di fascino del “modello balneare” e del periodo di villeggiatura passato sotto l’ombrellone, tra qualche bagno, un cruciverba e una partita di beach volley. A tutto vantaggio di mete più dinamiche in montagna o all’estero – dalla Croazia all’Albania fino al Montenegro – che a prezzi non superiori promettono esperienze soddisfacenti.

«L’impoverimento generalizzato c’è ma ha radici antiche, non dipende da questo governo. Assistiamo soprattutto a un cambiamento di lungo periodo, con la crescita delle prenotazioni verso città d’arte, laghi e aree interne che diversificano l’offerta. C’è il turismo dei cammini, quello religioso, le escursioni in bici: attività che rispondono a un bisogno di avventura e scoperta», spiega a Domani Michele Costabile, ordinario di economia e gestione delle imprese all’Università Luiss. «Le persone vogliono fare cose da poter raccontare agli amici e con i social lo scambio di esperienze inizia già durante il soggiorno».

In questo senso, ideale è proprio la montagna, che «trasmette un senso di esclusività e di personalizzazione». In più, il turismo montano è spinto dalla destagionalizzazione e dal cambiamento climatico: chi può spezzetta le vacanze in diversi mesi dell’anno puntando su destinazioni più fresche o su periodi meno caldi. E così, quest’estate, si stimano 6,8 milioni di arrivi tra Alpi e Appennini (+4,8 per cento rispetto al 2024) per un totale di 74,8 milioni di pernottamenti. I prezzi, peraltro, non sono troppo accessibili, segno che la tesi economica sulla fuga dalla spiagge da sola non spiega tutto.

Un altro settore in espansione è poi quello dei viaggi di gruppo, che mettono insieme sconosciuti con gli stessi interessi alla ricerca di mete nuove, dall’Islanda al Giappone. «Agenzie come WeRoad formano gruppi sulla base di passioni specifiche, dai libri di Tiziano Terzani all’epopea del West, e permettono di scoprirne i relativi luoghi», aggiunge Costabile, che è direttore del centro di ricerca X.Ite. «La formula è più attraente rispetto al passato perché il gruppo non è più spersonalizzato ma percepito come esclusivo. Magari non in senso economico, ma dal punto di vista culturale».

